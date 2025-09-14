Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 14 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Quatro prefeituras do Alto Tietê têm parceria com 12 cidades estrangeiras

Suzano é coirmã de quatro cidades no exterior, a japonesa Komatsu, desde 1972; Lauderhill, nos Estados Unidos, desde 2007 e duas chinesas

14 setembro 2025 - 16h00Por Fernando Barreto - da Região
Quatro prefeituras do Alto Tietê têm parceria com 12 cidades estrangeirasQuatro prefeituras do Alto Tietê têm parceria com 12 cidades estrangeiras - (Foto: REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)

Ao menos 12 cidades no exterior possuem acordos de irmandade com quatro cidades do Alto Tietê, conforme apurou o DS com as prefeituras da região.

O acordo, que torna as cidades coirmãs, é importante para o fluxo de investimentos e parcerias em obras e programas sociais. São quatro cidades que responderam a reportagem como tendo esse acordo: Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz e Arujá.

As cidades de Santa Isabel e Itaquá responderam que não possuem acordos, mas estudam cidades para iniciar parceria. Já as demais cidades da região não responderam o DS.

A Prefeitura de Mogi informou que possui parceria com três cidades no exterior, sendo duas japonesas, Seki e Toyama, e com a belga Tournai.

O tratado com a cidade de Seki, segundo a Prefeitura, foi assinado no dia 4 de setembro de 1969. Com Toyama, o tratado foi assinado em 17 de agosto de 1979. “Desde então, as duas cidades japonesas fizeram vários investimentos e ações em Mogi das Cruzes, com. Um exemplo é o programa Recicla + Mogi, que teve a tecnologia para a implantação da iniciativa fornecida por Toyama”, contou a administração.

Já o relacionamento entre Mogi das Cruzes e a Bélgica teve início na Copa do Mundo de 2014, quando a cidade foi a sede da seleção europeia.

“A parceria permitiu, por exemplo, a implantação do programa Mogi Línguas, um curso de inglês, francês e espanhol para jovens a partir de 13 anos, realizado por uma parceria entre a Prefeitura e a Altíssia Internacional”, relatou.

Suzano é coirmã de quatro cidades no exterior, a japonesa Komatsu, desde 1972; Lauderhill, nos Estados Unidos, desde 2007; e as chinesas Xiashan e YuYao desde 2018 e 2019, respectivamente.

“Os tratados de irmandade reforçam a visibilidade de Suzano nos países onde estão essas cidades, incentivando o intercâmbio cultural e o desenvolvimento econômico, inclusive para contribuir com a atração de investimentos”, relatou a assessoria em nota ao DS.

Segundo a administração, a empresa Komatsu, instalada em Suzano há décadas, deve-se a esta parceria construída. “Além disso, ao longo dos anos, foram várias as visitas recíprocas de comitivas de representantes desses municípios e de Suzano”, disse.

Além disso, a Prefeitura de Suzano relatou que uma das atribuições da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária é “estabelecer parcerias, garantir projetos e captar recursos”.

A Prefeitura de Ferraz tem parceria também com quatro cidades no exterior. Uma no Japão, a Iijima, desde 1975; Gyumri, na República da Armênia; e duas na República de Nagorno-Karabakh, atual Azerbaijão: Stepanaket e Shushi, as três desde 2020.

“O objetivo é estreitar relacionamentos e parcerias viabilizando desenvolvimento para as cidades designadas coirmãs com a meta de estabelecer relações políticas, diplomáticas, trocas de parcerias e experiências de sucesso”, explicou a Prefeitura.

A Prefeitura reforçou que mesmo não possuindo um departamento para buscar investimentos e parcerias no exterior, a função é realizada pelas próprias secretarias. “Por exemplo, quando existe um projeto na Secretaria de Educação ferrazense em que pode haver parceria, o assunto é tratado diretamente com a pasta da educação do município integrado”.

Por fim, a Prefeitura de Arujá informou que tem parceria com a cidade japonesa Fukui desde 1988. “O objetivo é a colaboração mútua, através de intercâmbio cultural, técnico e científico, mantido com a população da província e mais estreitamente com a cidade de Fukui”.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz e Instituto Melo Cordeiro realizam 1ª reunião para implantação de projetos
Educação

Ferraz e Instituto Melo Cordeiro realizam 1ª reunião para implantação de projetos

Alto Tietê tem 12 veículos do transporte escolar autuados
Região

Alto Tietê tem 12 veículos do transporte escolar autuados

Estado recebe prefeitos do Alto Tietê para discutir regionalização da Saúde
Região

Estado recebe prefeitos do Alto Tietê para discutir regionalização da Saúde

Campanha da Aldeias Infantis SOS defende o brincar frente aos riscos da alta exposição às telas
Região

Campanha da Aldeias Infantis SOS defende o brincar frente aos riscos da alta exposição às telas

Ferraz divulga os 12 pontos de troca do ingresso solidário da Festa da Uva
Solidariedade

Ferraz divulga os 12 pontos de troca do ingresso solidário da Festa da Uva

Vinte anos do Código de Proteção Animal em São Paulo: avanços recentes e novos desafios
São Paulo

Vinte anos do Código de Proteção Animal em São Paulo: avanços recentes e novos desafios