Quatro prefeituras do Alto Tietê têm parceria com 12 cidades estrangeiras

Ao menos 12 cidades no exterior possuem acordos de irmandade com quatro cidades do Alto Tietê, conforme apurou o DS com as prefeituras da região.

O acordo, que torna as cidades coirmãs, é importante para o fluxo de investimentos e parcerias em obras e programas sociais. São quatro cidades que responderam a reportagem como tendo esse acordo: Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz e Arujá.

As cidades de Santa Isabel e Itaquá responderam que não possuem acordos, mas estudam cidades para iniciar parceria. Já as demais cidades da região não responderam o DS.

A Prefeitura de Mogi informou que possui parceria com três cidades no exterior, sendo duas japonesas, Seki e Toyama, e com a belga Tournai.

O tratado com a cidade de Seki, segundo a Prefeitura, foi assinado no dia 4 de setembro de 1969. Com Toyama, o tratado foi assinado em 17 de agosto de 1979. “Desde então, as duas cidades japonesas fizeram vários investimentos e ações em Mogi das Cruzes, com. Um exemplo é o programa Recicla + Mogi, que teve a tecnologia para a implantação da iniciativa fornecida por Toyama”, contou a administração.

Já o relacionamento entre Mogi das Cruzes e a Bélgica teve início na Copa do Mundo de 2014, quando a cidade foi a sede da seleção europeia.

“A parceria permitiu, por exemplo, a implantação do programa Mogi Línguas, um curso de inglês, francês e espanhol para jovens a partir de 13 anos, realizado por uma parceria entre a Prefeitura e a Altíssia Internacional”, relatou.

Suzano é coirmã de quatro cidades no exterior, a japonesa Komatsu, desde 1972; Lauderhill, nos Estados Unidos, desde 2007; e as chinesas Xiashan e YuYao desde 2018 e 2019, respectivamente.

“Os tratados de irmandade reforçam a visibilidade de Suzano nos países onde estão essas cidades, incentivando o intercâmbio cultural e o desenvolvimento econômico, inclusive para contribuir com a atração de investimentos”, relatou a assessoria em nota ao DS.

Segundo a administração, a empresa Komatsu, instalada em Suzano há décadas, deve-se a esta parceria construída. “Além disso, ao longo dos anos, foram várias as visitas recíprocas de comitivas de representantes desses municípios e de Suzano”, disse.

Além disso, a Prefeitura de Suzano relatou que uma das atribuições da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária é “estabelecer parcerias, garantir projetos e captar recursos”.

A Prefeitura de Ferraz tem parceria também com quatro cidades no exterior. Uma no Japão, a Iijima, desde 1975; Gyumri, na República da Armênia; e duas na República de Nagorno-Karabakh, atual Azerbaijão: Stepanaket e Shushi, as três desde 2020.

“O objetivo é estreitar relacionamentos e parcerias viabilizando desenvolvimento para as cidades designadas coirmãs com a meta de estabelecer relações políticas, diplomáticas, trocas de parcerias e experiências de sucesso”, explicou a Prefeitura.

A Prefeitura reforçou que mesmo não possuindo um departamento para buscar investimentos e parcerias no exterior, a função é realizada pelas próprias secretarias. “Por exemplo, quando existe um projeto na Secretaria de Educação ferrazense em que pode haver parceria, o assunto é tratado diretamente com a pasta da educação do município integrado”.

Por fim, a Prefeitura de Arujá informou que tem parceria com a cidade japonesa Fukui desde 1988. “O objetivo é a colaboração mútua, através de intercâmbio cultural, técnico e científico, mantido com a população da província e mais estreitamente com a cidade de Fukui”.

