Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 15 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Quebrada não é estética, é ideologia: reflexões sobre a representação periférica no The Town

Engenheira Camila Santos comenta reducionismo estético e defende valorização estrutural da potência criativa das periferias

15 setembro 2025 - 15h26Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

O debate sobre como a periferia é representada em grandes eventos culturais ganhou força após a realização do The Town. Para a engenheira Camila Santos, a forma como a quebrada foi retratada no festival reforça uma visão estética e superficial, deixando de lado sua dimensão ideológica, criativa e transformadora.

“O Palco Quebrada mostrou que a potência existe. O desafio é dar estrutura para que essa potência ocupe o centro”, afirma Camila, ressaltando que não basta criar espaços isolados, mas garantir que artistas, produtores e profissionais periféricos tenham condições reais de ocupar grandes palcos e circuitos culturais.

Segundo ela, a representação precisa ir além da montagem de cenários que evocam favelas de forma caricata. “Não basta montar um cenário de favela. É preciso entender que a periferia é diversa, criativa e responsável por inovações que transformam o país”, completa.

A reflexão proposta por Camila Santos provoca gestores, produtores culturais e empresas a repensarem seus papéis: se a quebrada já mostrou sua potência, cabe agora abrir caminhos para que essa força seja protagonista em centros decisórios e criativos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Região registra mais de 5 mil ocorrências de furto de energia em sete meses de 2025
Região

Região registra mais de 5 mil ocorrências de furto de energia em sete meses de 2025

Suzano reforça importância do cuidado com a saúde mental por meio de iniciativas a colaboradores
Região

Suzano reforça importância do cuidado com a saúde mental por meio de iniciativas a colaboradores

Sebrae-SP apoia Biritiba Mirim no fortalecimento do turismo local
Região

Sebrae-SP apoia Biritiba Mirim no fortalecimento do turismo local

Com risco extremo para queimadas, Governo de SP monta gabinete de crise a partir desta segunda-feira
Região

Com risco extremo para queimadas, Governo de SP monta gabinete de crise a partir desta segunda-feira

Fundação Casa registra uma diminuição de 8,54% no número de jovens atendidos
Região

Fundação Casa registra uma diminuição de 8,54% no número de jovens atendidos

Alto Tietê mantém testes de dengue disponíveis em unidades de saúde
Região

Alto Tietê mantém testes de dengue disponíveis em unidades de saúde