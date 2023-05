Queda de preços dos combustíveis demora para chegar ao Alto Tietê

Apesar da redução de mais de 12 % no preço da gasolina e diesel, anunciada pela Petrobras nesta terça-feira (16), os postos de combustível do Alto Tietê demoram para mudar os novos valores.

A Petrobras anunciou a redução de R$ 0,44 por litro do preço médio do diesel para as distribuidoras, que passará de R$ 3,46 para R$ 3,02 (-12,8%).

Já o preço médio da gasolina será reduzido em R$ 0,40 por litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78 (-12,6%), valor pago pelas distribuidoras. O gás de cozinha (GLP) sofreu uma redução de R$ 8,97 por botijão de 13 kg (-21,3%).

Como a medida foi anunciada nesta semana, a maioria dos postos estão vendendo os combustíveis com o preço do último carregamento.

Na semana dos dias 7 a 13 de maio, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontava que em Suzano, o preço mais em conta do combustível é na Na Vila Maria Maggi, a gasolina custa R$ 4,67, enquanto que o diesel sai a R$ 4,99.

No Jardim Revista os motoristas encontram a gasolina a R$ 5,29 e o diesel a R$ 5,59.

No Jardim Dona Benta a gasolina está sendo comercializada a R$ 5,37, e o diesel a R$5,79.

Mogi das Cruzes tem a gasolina mais barata em Jundiapeba, o litro custa R$ 5,09 , e o diesel sai por R$ 5,19. No Centro de Mogi a gasolina é vendida a R$ 5,19 e o diesel por R$ 5,09. Em Braz Cubas é a região com a gasolina mais cara a R$ 5,29 e o diesel a R$ 5,99.

Poá vende a gasolina mais cara na região do Centro por R$ 5, 59, enquanto que o diesel está custando R$ 5,29. Na Vila Jaú a gasolina custa R$ 5,19 e o diesel R$ 5,59. Na região de Calmon Viana a gasolina é mais barata custando R$ 5,09 e o diesel por R$ 5,69.

Itaquaquecetuba é a única cidade da região que tem gasolina abaixo dos R$ 5. No Jardim Monte Belo o litro sai a R$ 4,67 e o diesel R$ 4,92. No Aracaré a gasolina é revendida por R$ 4,77 e o diesel por R$4,92. No Jardim Félix é a região que vende mais cara a gasolina a R$ 5,38 e o diesel por R$ 5,48.