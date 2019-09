Quênia e Condemat se reúnem para firmar parceria comercial

O Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do Alto Tietê (Condemat) e o país africano, Quênia, se reuniram para firmar parceria comercial que pode trazer investimentos habitacionais e comerciais ao Alto Tietê. O acordo ainda não foi oficializado, mas o país africado enviou o embaixador Isaac Oschieng, que contou sobre o País e os resultados da parceria.

O encontro ocorreu na Prefeitura de Mogi das Cruzes, e contou com a presença de prefeitos da região.

O presidente do Condemat e prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, enalteceu a parceria entre o consórcio e o país africano. Ele lembra o acordo que o Condemat tem com a China e a visita realizada na região pelo cônsul do Egito. Ashiuchi também afirmou que o consórcio não pode olhar apenas para os grandes centros.

"Geralmente visamos outros centros comerciais, como o Japão e Estados Unidos. Hoje, o Condemat estende um braço importante com o continente africano, que pode resultar em trocas econômicas e culturais", disse Ashiuchi.

Marcus Melo, prefeito de Mogi das Cruzes, disse que a parceria entre o consórcio e o Quênia abre muitas possibilidades para a região. "É um primeiro passo para a transferência de experiências com o país africano. Vai permitir o intercâmbio comercial e cultural entre o Alto Tietê e a África".

Para o embaixador do Quênia a parceria viria para ajudar o país africano nos déficits habitacionais e agrícolas que eles possuem.

“Nós elaboramos um plano de construção de moradias de baixo custo e precisamos de ajuda para a construção. Podemos até mesmo compartilhar esses projetos”, explicou Isaac.

Ele completa dizendo que o Quênia possui um déficit na produção de açúcar e o Brasil pode ajudar nessa questão. “O Quênia possui um déficit de 40% na produção de açúcar. Temos condições para produzir, o que falta é cooperação agrícola, e vemos no Brasil essa ajuda".

Com a presença do tradutor Ricardo, Isaac contou sobre a história do Quênia e o que o País tem a oferecer.

Quênia está localizado no leste africano e possui uma população de 47 milhões de habitantes.

O País faz parte do Comesa, sigla em inglês que significa Mercado Comum da África Oriental e Austral. O Comesa possui 21 países credenciados e um mercado populacional de 560 milhões de pessoas.

Isaac afirma que, o que for comercializado pelo Brasil com o Quênia será compatilhado com o Comesa.