'Quero tornar o Rodeio de Itaquá o 2º maior do País', diz Boigues

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), prepara a realização da ‘Festa do Rodeio’ para o mês de setembro com uma expectativa: tornar o evento o segundo maior do País.

Em comemoração ao aniversário de 463 anos da cidade, o Rodeio contará com apresentações de grandes artistas, como Luan Santana, Maiara e Maraísa, Alok, Zé Neto e Cristiano, Thiaguinho, Léo Santana e Ana Castela

“Quero tornar o rodeio a segunda maior festa de peão do País. Esse é o legado que quero deixar na cidade. Como na última edição, a festa terá custo zero para os cofres públicos”, disse.

Durante a participação do DS Entrevista, Boigues fez balanço dos dois anos e meio de gestão e destacou a entrega de 14 obras na cidade no primeiro semestre de 2023.

Neste período à frente da Prefeitura de Itaquá, Boigues inaugurou 17 creches e três escolas municipais. Sendo uma das escolas específicas para a formação de deficientes auditivos. Até o final da gestão Boigues pretende reformar todos os prédios das unidades municipais. Além das escolas, entregou material e uniforme escolar para as crianças da rede municipal. “Vamos entregar material escolar na volta das férias para os alunos darem continuidade aos trabalhos. Hoje os alunos têm uma merenda com alto grau de satisfação junto com boa estrutura de um prédio escolar. Está em licitação a reforma e manutenção dos prédios públicos de ensino”, disse.

Saúde

Outra missão da atual gestão é concluir as sete obras inacabadas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e construir mais uma unidade no Jardim Tropical em parceria com o governo do Estado e o deputado federal e presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado.

No primeiro semestre foi entregue a UBS do Marengo e do Jardim da Fortuna. Em Setembro, no aniversário da cidade, será entregue a UBS do Pequeno Coração. As outras três unidades devem ser inauguradas até o final da gestão em 2024, localizadas no Jardim Nápoles, Scaffid e Horto dos Ipês. “Estamos em parceria com o Comercial Esperança para trazer um centro de distribuição e conseguir verba para a reforma da quarta UBS no Jardim Zélia. Agradeço ao André do Prado (deputado estadual) pela parceria para construir uma nova unidade para a população”, explicou.

Durante a entrevista ao vivo, o prefeito fez novamente o pedido para o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Eleuses Paiva, para ampliar os atendimento, leitos e quantidade de funcionários no Hospital Santa Marcelina

“O Santa Marcelina é um grande parceiro nosso. Pedimos ao secretário da Saúde que amplie os atendimentos agora no período de outono e inverno, época que as pessoas ficam mais doentes para dar conta da demanda”, reforçou.

Obras

Itaquá realiza obras de pavimentação em 85 ruas. Está incluso sistema de drenagem, boca de lobo, guia nas vias, pavimentação asfáltica e instalação de iluminação de led nas ruas da Vila Celeste, Parque Viviana, Marengo, Recanto Mônica e na Terra Prometida.

A cidade também vai reformar as três estações de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em parceria com o Governo do Estado. Foram investidos cerca de R$ 34 milhões na reforma da Estação Manoel Feio, que está em obras desde janeiro de 2022. A reforma da estação Aracaré teve investimento de R$ 40 milhões e já iniciou as obras. A estação de Itaqua deve ser a próxima, orçada em R$ 100 milhões, terá acesso exclusivo ao terminal urbano de ônibus.

Fim das enchentes

Outra solicitação do prefeito foi dar fim às enchentes da Vila Maria Augusta, Fiorello, Vila, Sônia e Vila Japão. Boigues conseguiu levar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à Vila Augusta na época das enchentes. Na época, o governador prometeu a construção de 2 mil moradias para tirar os moradores das áreas alagadas.

Além disso, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente está terminando o processo de licitação para o ‘desacionamento’ do lote 3 e do lote 4 do Rio Tietê e a manutenção das comportas.

“Aquela é uma área de várzea que transborda quando o rio enche. Quando chove a água não consegue drenar para o rio. Fizemos também pressão para o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) arrumar as comportas que estavam quebradas. Levamos o governador para ver a situação das enchentes na Vila Maria Augusta”, contou.

Regularização Fundiária e habitação

Itaquá por meio do Programa Cidade Legal, do governo do Estado e verbas da administração municipal vão regularizar 30 mil imóveis da cidade. Serão contemplados os bairros: Jardim Odete, Bairro da Estação, Nossa Senhora da Ajuda, Jardim Americano, Jardim Caiubi, Piratininga, Parque Viviane, Parque Viana 2, Marengo Alto, Marengo Baixo, Souza Campos e Santa Rita.

“Estamos correndo para regularizar todas essas moradias até o final da gestão e garantir segurança para essas famílias que vivem em área de risco”, comentou.

O prefeito contou que em parceria com governo do Estado, por meio do Cartão de Crédito Associativo (CCA), serão construídas 342 residências para pessoas de baixa renda e moradores de áreas de risco. O governo financia uma parte e o restante os moradores vão pagar, em até 30 anos, com parcelas fixas sem juros e sem correção monetária.

Outra produção habitacional na cidade é por meio da Carta de Crédito Individual (CCI). Programa de fomento que concede subsídios às famílias com renda de até três salários mínimos, para adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (CDHU).

Mobilidade Urbana

Na área de Mobilidade Urbana, no primeiro ano de gestão trocaram 40 ônibus da frota. A nova empresa que atua na cidade, deve renovar novamente a frota para que todos os 92 ônibus da cidade sejam voos. A cidade está concluindo a licitação para a compra de 100 abrigos de ônibus.

Boigues também conquistou o Viaja Facial, cartão de transporte para beldade entre os ônibus pagando apenas uma passagem no intervalo de duas horas.

Segurança Pública

Segundo o prefeito, a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade é uma das mais bem avaliadas da região e deveria ser a terceira força dentro da Segurança Pública (SP). Itaquá deve ganhar também 200 câmeras de monitoramento nas áreas de maior risco de incidente que serão conectados ao sistema Detecta. “Precisamos de uma conjugação de esforços, a GCM é uma terceira instituição da Segurança Pública. Todo o país tem que reconhecer o trabalho deles, caso contrário seria o retrocesso para a SP”, afirmou.

Saneamento Básico

Na área de Saneamento Básico, Itaquá subiu no ranking do Instituto Trata Brasil. A cidade tinha 18% de esgoto coletado e subiu para 49%.

“Baseado no instituto, ficamos em primeiro lugar no saneamento básico de São Paulo dentre os 645 municípios. Quase metade de Itaquaquecetuba hoje tem esgoto coletado e ficamos em quarto lugar no país das 100 maiores cidades”,destacou Boigues.