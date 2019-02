Radares de Mogi auxiliam na localização de dois veículos neste final de semana

Dois automóveis foram recuperados neste final de semana pela Polícia Militar em ações que tiveram a participação do projeto Barreira Eletrônica, que permite a leitura das placas dos veículos que passam pelos radares de Mogi das Cruzes, e da análise de recursos de infrações da Secretaria Municipal de Transportes. Três pessoas foram presas nas duas ocorrências.

A primeira aconteceu na sexta-feira (15), na rua Cabo Diogo Oliver, na Ponte Grande. O veículo Uno, placas OWW-3766, foi localizado pela PM e um homem foi preso. O carro havia sido roubado em Suzano e estava circulando na cidade com as placas FSA-7592, que pertencem a um automóvel similar, propriedade de uma empresa de São Paulo.

O caso foi verificado após o veículo dublê receber uma autuação em um dos equipamentos de fiscalização eletrônica da cidade. No recurso, os responsáveis pelo veículo que foi clonado apresentarem recurso, com boletim de ocorrência sobre o furto de uma das placas, que ocorreu em São Paulo.

Com base nas informações, a equipe da Secretaria de Transportes fez um levantamento sobre os locais por onde o veículo clonado circulava em Mogi das Cruzes, com base nas informações dos equipamentos do projeto Barreira Eletrônica. Os dados foram encaminhados à Polícia Militar que localizou o veículo.

“Esta atuação dos equipamentos de fiscalização eletrônica é pouco conhecida pela população, que foca mais na questão da fiscalização de trânsito. Mas, a identificação dos veículos e o trabalho conjunto com as forças de segurança são importantes para termos uma cidade mais segura”, afirmou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Já no sábado (16), foi localizado o veículo Uno, na rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves, conhecida como estrada das Varinhas. O veículo estava circulando em Mogi das Cruzes com a placa adulterada, que pertence a um modelo Gol.

O veículo adulterado também recebeu uma autuação em um dos equipamentos de fiscalização eletrônica e na análise da autuação feita pela Secretaria de Transportes foi verificada discrepância entre o veículo que aparecia na foto – o modelo Uno – e a placa registrada. As informações também foram repassadas à Polícia Militar, que localizou o automóvel.

Barreira Eletrônica

O projeto Barreira Eletrônica permite que os equipamentos de fiscalização de trânsito realizem a leitura das placas de todos os veículos que passam pelos locais. Os dados são enviados para a Polícia Militar, que, com programa específico, realiza a checagem com os bancos de dados de ocorrências e de queixas registradas pelo telefone 190.

Constatada irregularidade, é emitido um alerta para as viaturas localizadas em um raio de três quilômetros da ocorrência para que possam ser tomadas as providências para abordagem do veículo. Todo este processo é feito em questão de segundos.