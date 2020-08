Rafu Junior e Juliane Gallo anunciam parceria para as eleições municipais

O médico Joseph Raffoul Junior, o Dr. Rafu Junior, e a bacharel em Direito e ex-coordenadora do Procon, Juliane Gallo, anunciaram aliança para a disputa das eleições municipais deste ano em Ferraz de Vasconcelos. Eles participam como prefeito e vice, respectivamente.

Inicialmente, Juliane seria, pelo PSDB, adversária de Rafu, do PL, na disputa pela principal cadeira do Executivo ferrazense. Mas ela mudou de ideia. Agora, resolveu aliar-se ao médico para tentarem, juntos, vencer as eleições.

Durante o DS Entrevista realizado com ambos, Juliane disse que desde que anunciou a pré-candidatura a prefeita, vinha conversando e debatendo ideias com Rafu. Ela seguiu dizendo que seria candidata à Prefeitura.

Inclusive, ao ser contatada pelo DS durante levantamento de pré-candidatos de Ferraz, Juliane confirmou que havia conversas, mas ainda se colocava como postulante na disputa pelo Executivo.

Nesta semana, foi realizado o anúncio. Um vídeo, publicado em suas redes sociais, mostra a ex-coordenadora do Procon confirmando a parceria com o médico. Na reprodução, ambos afirmam serem "filhos de Ferraz".

“Chegou um determinado momento que vimos que seria interessante, avaliando o cenário político, e que queríamos agora fazer as mudanças que a cidade precisa. Eu já havia conversado com o Rafu, foi o primeiro que conversei. Sempre trocamos ideias pelo bem da cidade, seguimos os projetos e entendemos que deveríamos unir as forças”, disse Juliane, durante o DS Entrevista.

Ela também destacou o conhecimento em administração pública, que vai se aliar ao "trabalho que Rafu construiu na cidade". Juliane também disse que a escolha foi feita em grupo e agradeceu ao PSDB a liberdade que tem com o partido.

“Conversei com o grupo que temos de maneira democrática e falei que seria interessante fazer essa junção pelo bem da cidade. Meu grupo está 100% comigo. Sempre conversei muito com o PSDB, que tem o projeto de lançar mais mulheres e jovens. Sou muito grata a autonomia que me deram para desenvolver meu projeto”, afirmou.

O médico também comemorou a chegada de Juliane e afirmou que a troca representa um crescimento “para ela e para o partido”.

“Eu e Juliane respeitamos muito as bandeiras políticas, mas nossa bandeira principal é Ferraz de Vasconcelos. (A troca) Teve aval do PL (partido de Rafu) e do PSDB (partido de Juliane)”, enfatizou Rafu, que segue. “Tenho certeza que o PSDB enxergou isso como crescimento para o partido, assim como ela. Juliane veio para crescer politicamente comigo. Saiu de pré-candidata a prefeita para ser pré-candidata a vice. Ela nos fortalece. É uma chapa de renovação”, destacou o médico.