Rajadas de vento causadas por ciclone extratropical provocam caos no Alto Tietê

O Alto Tietê contabilizou a queda de 15 árvores, três muros e a interdição de uma casa em situação de risco por conta das fortes rajadas de vento que atingiram a região entre terça-feira (9) e a manhã desta quarta-feira (10). As cidades de Suzano, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Arujá e Ferraz de Vasconcelos registraram ocorrências, todas sem feridos.

Segundo a Prefeitura de Suzano, a Defesa Civil atendeu quatro ocorrências de quedas de árvores, sendo três em Palmeiras e uma na região central. Além disso, foram registradas duas quedas de muros, uma na Cidade Edson e outra na área central, na rua Benjamin Constant, que acabou atingindo um automóvel estacionado.

Em Suzano, uma árvore foi arrancada pela força do vento na Rua Tiradentes, altura do número 400, em frente ao Edifício Mont Blanc, na região central.

A via ficou interditada no final da manhã. Por pouco não atingiu um carro estacionado em frente. O Departamento de Trânsito foi chamado para o local e os veículos tiveram de desviar por outras ruas.

No município de Ferraz, a Prefeitura informou que uma moradia, no bairro Nova Ferraz, foi interditada por questões de risco estrutural. Uma ação conjunta com a Secretaria de Assistência Social forneceu amparo à família. Foram contabilizados 27 milímetros de chuva nas últimas 72 horas.

Em Mogi, a Defesa Civil atendeu a ocorrência de uma queda de parte de um muro residencial, na rua José Urbano Sanches, na Vila Oliveira, e outra de queda de galhos de árvores, na estrada Mogi-Taiaçupeba, na Vila Moraes. A cidade registrou, nas últimas 24 horas, 35.3 milímetros de chuva com ventos de 25 km/h.

Já em Itaquá, foram cinco ocorrências de queda de árvores atendidas pela Defesa Civil. A administração municipal reforça que as equipes permanecem em campo, realizando monitoramento contínuo.

Em Arujá, foram quatro quedas de árvores, segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A EDP informa que os ventos que ultrapassaram 90km/h, originados pela chegada de um ciclone extratropical ao estado de São Paulo, elevaram o nível de criticidade da operação do sistema elétrico na área de concessão da EDP.

