Rapper e arte-educador Danilo Skrap, de Ferraz, lança EP nesta sexta-feira

O rapper e arte-educador de Ferraz de Vasconcelos, Danilo Skrap, lança nesta sexta-feira (5) o novo Extended Play (EP) - formato musical entre o single e o álbum -, intitulado “Meu Mundo Imediato”, que estará disponível em plataformas de música, como o Spotify. Contendo cinco faixas musicais, sendo quatro inéditas, a obra parte de momentos biográficos do artista para tratar de temas sociais, familiares e do cotidiano da periferia. O projeto é financiado por meio do Plano Nacional Aldir Blanc de Ferraz.

Além da quinta e última faixa “Meu Mundo Imediato”, homônimo ao EP e já disponibilizada nas plataformas de música, as novas canções de Skrap são “Religare”, “Vaso Ruim”, “Vida Adulta” e “Pedras na Mochila”. Na última quinta-feira (27), o rapper realizou, em Ferraz, uma audição no Anfiteatro da Estação Cidadania e Cultura aberta ao público, onde apresentou e antecipou ao público as novas composições.

“A intenção com esse EP é reforçar a ideia da importância de viver o agora. Nesse momento em que tudo é para ontem, mas que ao mesmo tempo não paramos de pensar e ter ansiedade pelo amanhã, acabamos por deixar de viver o agora, por conta das pressões do trabalho, responsabilidades e cobranças do dia a dia”, comenta Skrap.

A obra transita entre os paradoxos do indivíduo e do coletivo, entre o que é conquistado individualmente e por toda a comunidade. “Num primeiro momento, no ‘Religare', trabalho uma ideia de reconexão comigo e com o que entendo ser o rap. Mas, em ‘Vaso Ruim’, passo a falar do coletivo. Da capacidade que um movimento, como o rap, tem para fazer virar a realidade da periferia”, destaca.

Em “Vida Adulta” e “Pedras na Mochila”, a tensão entre família e sociedade é colocada para tratar sobre os atuais paradigmas da sociedade. Neste caso, Skrap canta as dificuldades de ascensão social pela arte e como isso gera impactos aos familiares próximos, ao passo que as formas como as relações de trabalho se organizam geram ansiedade, insegurança e medo sobre as perspectivas de futuro.

O projeto conta ainda com um documentário, produzido por alunos de Audiovisual da Faculdade das Américas (FAM), que aborda a vida do rapper como educador e MC. Vale destacar que a faixa “Religare” ganha um videoclipe junto ao lançamento do EP, produzido por Johnny Germano.

Para além de Danilo, também compõem a ficha técnica das faixas DÖ MC, Dj Fill, Dj Skeeter Beats, Papi Beats, Dj ADJ e Cabês MC. A obra é uma realização da ChánogeloCrew, com distribuição da Symphonic BR.

Danilo Skrap

Rapper e arte-educador, Danilo Skrap atua na cena do rap do Alto Tietê há pelo menos 25 anos, fazendo da música uma forma de transformação social. Entre suas faixas mais ouvidas no Spotify estão “Meu Mundo Imediato” e “Eu Agradeço”, faixa que viralizou no Instagram alcançando 600 mil visualizações, em que faz um resgate da música “20 Anos Blues”, composta em 1970 por Sueli Costa e Vitor Martins, e eternizada na voz de Elis Regina em 1972.

Nas composições, Danilo evoca o dia a dia da periferia, seus sonhos e aflições. Fato importante que influencia a obra foi a experiência que teve como arte-educador de menores infratores na Fundação Casa de Guarulhos, onde pôde ir mais a fundo no entendimento das complexas relações que a desigualdade social produz. Lá, por meio da arte, mostrou novos caminhos aos alunos, incentivando e produzindo músicas durante as aulas.