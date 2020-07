Receita Federal registra 269 mil declarações do IRPF 2020 dentro do prazo no Alto Tietê

A Receita Federal registrou 269.046 declarações Imposto de Renda das Pessoas Físicas 2020. O número contabilizado foi referente às pessoas que entregaram no prazo determinado, que era dia 30 até às 23h59. Agora, os contribuintes que deixaram de fazer poderão fazê-la, mas com o agravante do pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Da região, Mogi das Cruzes foi quem computou o maior número de entregas. Foram 93.735. Esse número foi maior do que o Fisco esperava para a cidade, que era de 93.192. Se comparado aos dados do ano passado, houve um aumento de declarações registradas, já que no período anterior foram 89.339.

Em Suzano, ao todo, 52.961 pessoas entregaram a declaração a tempo. Em 2019, 49.706 declarações, ou seja, um aumento de 3.255. Em seguida vem Itaquaquecetuba, com 40.849 este ano.

Ferraz de Vasconcelos registrou 24.542 declarações entregues. Seguido de Poá, com 20.877; Arujá, com 18.106; em Santa Isabel foram entregues 7.928; Guararema, totalizou 4.890; Biritiba Mirim somou 3.104; e Salesópolis, com 2.054.

Encerrado o período de entrega da declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas 2020, os sistemas da Receita Federal registraram 31.980.151 declarações até às 23h59m59s de terça-feira, 30 de junho, no País.