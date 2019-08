Recém-nascido tem alta de hospital sem ser vacinado contra a tuberculose

O motorista de aplicativo, Guilherme Santos Teixeira, de 26 anos, passou momentos difíceis com o filho recém-nascido no Hospital Regional Doutor Osiris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos. Ele relatou que não conseguiu vacinar a criança contra a doença de tuberculose tanto no hospital quanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Segundo o motorista de aplicativo, pelo menos três UBSs não têm a dose da vacina Bacilo Calmette-Guérin (BCG), que previne a tuberculose e geralmente é aplicada em crianças. São as unidades da Bela Vista, Santo Antônio e Jardim Castelo.

No relato, ele diz que o filho nasceu prematuro aos seis meses. A gravidez foi de alto risco e, após 50 dias de vida, não havia nenhuma vacina BCG para aplicar em nenhum dos postos.

"O hospital (Regional) que deu alta para o neném, alegou que não tinha a dose porque era sábado", conta o motorista.

Segundo ele, um grupo de meninas que tiveram crianças, que ficaram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, também reclamaram da situação. Algumas delas se dirigiram a postos de Suzano.

Agendado

Apesar de não conseguir vacina nas unidades de saúde, Guilherme conseguiu agendar a aplicação da vacina para esta semana. Ele conseguiu falar com a direção do Hospital Regional após mais de 10 dias de alta da criança.

Prefeitura

Segundo a Vigilância Epidemiológica, órgão vinculado a Secretaria de Saúde de Ferraz, a vacina vacina BCG é aplicada apenas nas unidades do Jardim São Lázaro, Vila Margarida, Jardim Bela Vista e Vila Santo Antônio, e nenhuma das unidades registrou falta de estoque da dose nos últimos meses.

De acordo com a pasta, é possível que tenha ocorrido um desencontro de informações. Por isso, a Vigilância pede para que os moradores entrem em contato pelo telefone 4676-3458 nestes tipos de caso.