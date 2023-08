Recomeçar inicia atendimento com jovens da Fundação Casa Guarulhos

No dia 17 de maio deste ano foi assinado um termo de cooperação entre a Gerência de Pós-Medida e Empregabilidade da Fundação Casa e o Instituto Recomeçar, que prevê a aplicação de um projeto-piloto, que oferecerá cinco vagas em um curso de capacitação e desenvolvimento socioprofissional para jovens com 18 anos ou mais, que estão no final de suas medidas socioeducativas em centros da Fundação CASA localizados em cidades do Alto Tietê e que também residam na região.

O projeto terá duração de três meses, onde os participantes poderão desenvolver suas habilidades socioemocionais e receberão orientações voltadas a questão da aprendizagem profissional e do empreendedorismo. Os jovens participarão ainda de um acompanhamento, no formato de mentoria, por seis meses, para auxiliar em sua reinserção na sociedade e no encaminhamento para ações de empregabilidade.

O atendimento será realizado no CIC Ferraz de Vasconcelos, onde o Instituto Recomeçar, por meio de um convênio com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado, realiza o atendimento fixo de egressos e egressas do sistema carcerário.

Segundo o cronograma, os primeiros cinco jovens virão da Fundação Casa de Guarulhos. Eles serão recebidos pela equipe psicossocial do Instituto Recomeçar e em seguida, assistem à palestra de socialização conduzida pelo mediador e educador social Fábio Santos. Na sequência começam o curso de desenvolvimento social com a educadora Flávia Isabella. No segundo dia acontece a conclusão do curso com a entrega dos certificados.

Leonardo Precioso, fundador do Recomeçar, destaca que o Instituto está preparado para acolher esses adolescentes e que não irá medir esforços para recolocá-los na vida em sociedade e no mercado de trabalho. “Nossos maiores esforços serão para promover a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, para não voltarem a viver na situação que as trouxeram para dentro do sistema socioeducativo”, conclui Léo.

O atendimento aos reeducandos está agendado para os 15 e 16 de agosto, às 13hs, no CIC Ferraz de Vasconcelos. A eficiência do projeto permitirá a expansão do atendimento a reeducandos de outras unidades da Fundação Casa no Estado de São Paulo