Rede de Saúde Mental promove bloquinho de Carnaval inclusivo em Ferraz

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Ferraz de Vasconcelos realizará, na próxima quarta-feira (25), a atividade “Carnaval — Festa Colorida”, um bloquinho carnavalesco voltado aos usuários dos serviços de saúde mental do município.

A iniciativa contará com a participação de pacientes do Ambulatório de Saúde Mental (ASM), do CAPS AD, do CAPS II e do Centro Multidisciplinar do Autismo e Outras Deficiências (Casa TEA), promovendo um momento de integração entre diferentes equipamentos da rede municipal.

A concentração está prevista para às 9 horas, a saída será no CAPS AD, rua Carlos Gomes,125 Vila Romanopolis. A partir do local, os participantes realizarão uma atividade festiva com música, adereços e momentos de convivência.

O objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor e inclusivo, estimulando a socialização, o fortalecimento dos vínculos e a participação comunitária das pessoas em acompanhamento pela rede de saúde mental.

Além do caráter cultural e recreativo, a ação busca reforçar princípios fundamentais da atenção psicossocial, como o cuidado em liberdade, a valorização da autonomia e a promoção da qualidade de vida dos usuários.

“Nós da saúde mental, pensamos nesse evento como uma forma de proporcionar para os pacientes um momento de lazer e descontração, onde poderão cantar, dançar e brincar, manifestando sua alegria, nesse Bloco de Carnaval da RAPS de Ferraz de Vasconcelos,destaca Maísa Marques, coordenadora da Saúde Mental.

A atividade integra o conjunto de ações terapêuticas desenvolvidas pela RAPS no município, que utiliza práticas coletivas e comunitárias como estratégias complementares ao tratamento clínico, contribuindo para a inclusão social e a redução do estigma relacionado aos transtornos mentais.