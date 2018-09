Rede estadual recebe a partir desta terça-feira cadastro de professores temporários

A Secretaria da Educação de São Paulo recebe a partir de hoje (25) o cadastro para 2019 de professores temporários de Ensino Fundamental e Médio. As regras do processo de atribuição de classes e aulas e também da seleção simplificada foram publicadas na edição de 19 de setembro do Diário Oficial. Os interessados devem comparecer a uma das 91 Diretorias Regionais até 8 de outubro.

Podem se inscrever candidatos sem vínculo funcional com a rede estadual, docentes já efetivos que queiram trabalhar em regime de acumulação, professores com contratos ativos celebrados em 2015 e eventuais (categoria V). Serão avaliados títulos e experiência de profissionais com habilitação de licenciatura, bacharelado ou tecnológico e estudantes do último ano do nível universitário.

Para o cadastro é preciso apresentar originais e cópias do RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, declaração do imposto de renda, diploma ou certificado de conclusão do curso com histórico escolar e declaração de matrícula e histórico escolar (no caso dos estudantes). O processo seletivo simplificado limita-se ao ano de 2019. Os endereços das Diretorias estão no Portal da Educação – www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento.