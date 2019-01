Rede municipal de ensino de Mogi se prepara para volta às aulas

A rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes está retomando as atividades. Na manhã desta quarta-feira (30), o prefeito Marcus Melo deu as boas vindas às equipes gestoras das escolas municipais, que participaram da primeira reunião da Secretaria Municipal de Educação deste ano no auditório do Cemforpe. As creches subvencionadas estão retornando às aulas de acordo com sua programação. No dia 7 de fevereiro, mais de 46 mil alunos estarão nas escolas e creches da cidade.

No início das aulas serão entregues os kits de material escolar e uniformes. A Secretaria de Educação investiu mais de R$ 3,2 milhões e a entrega será feita no início das aulas. “A educação é prioridade em nossa cidade e as escolas estão preparadas para receber os alunos com o material escolar e uniforme. Vamos iniciar o ano letivo com uma capacitação para 1,2 mil professores para apresentar as ações que serão realizadas com o objetivo de oferecer um ensino cada vez melhor para as nossas crianças”, disse o prefeito Marcus Melo.

A novidade para este ano é informatização de 100% das escolas e creches da rede municipal de ensino. Em 2018, foram adquiridos 5.106 tablets e chromebooks, que serão usados em diferentes espaços das unidades escolares trazendo a tecnologia para dentro da sala de aula. A ação faz parte do programa Educa + Mogi, que já conta com as carteirinhas de Identificação Estudantil e o Sistema de Gestão Educacional (SGE), responsável pela informatização dos processos da Secretaria Municipal de Educação.

Formação

De 4 a 6 de fevereiro cerca de 1,2 mil professores participarão de uma formação no Cemforpe. “Temos para este ano os objetivos de evoluir no IDEB, consolidar nossa parceria com a Fundação Lemann e oferecer um ensino de excelência para nossos alunos desde a educação infantil”, destacou a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes. A programação de formação continuará no dia 6 de março com formações para os auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs) e os profissionais das cozinhas das unidades da rede.

Neste ano, novos prédios serão entregues. Estão em obras quatro novas creches no modelo sustentável, que irão criar 722 novas vagas. As novas unidades ficam no Mogi Moderno, Jardim Universo e Jundiapeba, em que serão construídos dois prédios. O distrito também receberá um Cempre para 840 alunos. “As novas creches contam com 10 soluções sustentáveis e irão oferecer um maior número de vagas”, observou o chefe do executivo.