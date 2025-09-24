Referência e Tradição: Medicina da UMC novamente Conceito 5 do MEC

A Universidade Mogi das Cruzes (UMC) acaba de receber o Conceito 5, nota máxima atribuída pelo Ministério da Educação (MEC) no relatório de avaliação in loco para renovação de reconhecimento do Curso de Medicina. Com isso, a UMC consolida-se como a melhor universidade médica do Alto Tietê, alcançando este nível de excelência pela segunda vez, repetindo o conceito obtido em 2018, quando também recebeu a comissão de avaliadores do INEP/MEC.

Essa conquista consolida mais ainda o curso de Medicina da UMC, criado em 1968, como uma referência na formação médica brasileira. Em 2025, ingressou na 57ª turma na conhecida e reconhecida Med Mogi.

Os avaliadores do MEC, tanto em análise documental quanto em reuniões com discentes e docentes, avaliaram dimensões essenciais como:

Projeto pedagógico inovador;

Corpo docente altamente qualificado e experiente;

Infraestrutura que mescla a tradição de peças anatômicas naturais com manequins de simulação realística;

Equipamentos de saúde de referência nacional e internacional, como os hospitais AC Camargo, Emílio Ribas, TUCA, Vila Nova Cachorrinha e Luzia de Pinho Melo, e integração à rede SUS local e regional.

Com mais de 57 anos de tradição, o curso de Medicina da UMC já formou milhares de profissionais que são destaque em diversas áreas da saúde no Brasil e no exterior.



Diferenciais do Curso de Medicina da UMC:

Estágios clínicos em hospitais renomados no Brasil e na América Latina;

Internato em unidades de referência no Alto Tietê e em São Paulo;

Convênios com centros especializados em diversas áreas da saúde;

Policlínica exclusiva e modernos laboratórios de anatomia e simulação realística;

Inserção na rede básica de saúde desde o primeiro semestre;

Programas de iniciação científica desde os primeiros anos da graduação.

Para o coordenador do curso, Dr. Henrique Naufel, o reconhecimento do MEC é resultado de um trabalho contínuo e comprometido. “Essa nota5 do MEC reconhece a missão da UMC em oferecer uma formação completa, que une ciência, prática de alto nível e uma abordagem humanista, preparando médicos para atuar com excelência e foco no paciente. Assim como fazemos quando escolhemos um médico, a opção por um curso de medicina deve levar em conta sua reputação, experiência e competência”.

Vestibular de Medicina 2026 — Inscrições Abertas



As inscrições para o Vestibular de Medicina da UMC 2026 estão abertas até o dia 29 de outubro de 2025. A prova será aplicada no dia 1º de novembro de 2025.

Para mais informações e inscrição, acesse: https://www.umc.br/vestibularmedicina/