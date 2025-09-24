Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 24 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Referência e Tradição: Medicina da UMC novamente Conceito 5 do MEC

UMC consolida-se como a melhor universidade médica do Alto Tietê

24 setembro 2025 - 14h23Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

A Universidade Mogi das Cruzes (UMC) acaba de receber o Conceito 5, nota máxima atribuída pelo Ministério da Educação (MEC) no relatório de avaliação in loco para renovação de reconhecimento do Curso de Medicina. Com isso, a UMC consolida-se como a melhor universidade médica do Alto Tietê, alcançando este nível de excelência pela segunda vez, repetindo o conceito obtido em 2018, quando também recebeu a comissão de avaliadores do INEP/MEC. 

Essa conquista consolida mais ainda o curso de Medicina da UMC, criado em 1968, como uma referência na formação médica brasileira. Em 2025, ingressou na 57ª turma na conhecida e reconhecida Med Mogi. 

Os avaliadores do MEC, tanto em análise documental quanto em reuniões com discentes e docentes, avaliaram dimensões essenciais como:

      Projeto pedagógico inovador;

      Corpo docente altamente qualificado e experiente;

      Infraestrutura que mescla a tradição de peças anatômicas naturais com manequins de simulação realística;

      Equipamentos de saúde de referência nacional e internacional, como os hospitais AC Camargo, Emílio Ribas, TUCA, Vila Nova Cachorrinha e Luzia de Pinho Melo,  e integração à rede SUS local e regional.

Com mais de 57 anos de tradição, o curso de Medicina da UMC já formou milhares de profissionais que são destaque em diversas áreas da saúde no Brasil e no exterior.

Diferenciais do Curso de Medicina da UMC:

      Estágios clínicos em hospitais renomados no Brasil e na América Latina;

      Internato em unidades de referência no Alto Tietê e em São Paulo;

      Convênios com centros especializados em diversas áreas da saúde;

      Policlínica exclusiva e modernos laboratórios de anatomia e simulação realística;

      Inserção na rede básica de saúde desde o primeiro semestre;

      Programas de iniciação científica desde os primeiros anos da graduação.

Para o coordenador do curso, Dr. Henrique Naufel, o reconhecimento do MEC é resultado de um trabalho contínuo e comprometido. “Essa nota5 do MEC reconhece a missão da UMC em oferecer uma formação completa, que une ciência, prática de alto nível e uma abordagem humanista, preparando médicos para atuar com excelência e foco no paciente. Assim como fazemos quando escolhemos um médico, a opção por um curso de medicina deve levar em conta sua reputação, experiência e competência”.

 Vestibular de Medicina 2026 — Inscrições Abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina da UMC 2026 estão abertas até o dia 29 de outubro de 2025. A prova será aplicada no dia 1º de novembro de 2025.

Para mais informações e inscrição, acesse: https://www.umc.br/vestibularmedicina/

Deixe seu Comentário

Leia Também

Projeto oferece palestras e cursos gratuitos para famílias atendidas pelos Cras e Creas de Ferraz
Região

Projeto oferece palestras e cursos gratuitos para famílias atendidas pelos Cras e Creas de Ferraz

Poá celebra o Dia da Árvore com plantio de 50 ipês amarelos
Região

Poá celebra o Dia da Árvore com plantio de 50 ipês amarelos

Ferraz lança Carnaval 2026 e preparativos para festa se iniciam
Região

Ferraz lança Carnaval 2026 e preparativos para festa se iniciam

Vereadores de Mogi acompanham sanção do Plano da Primeira Infância
Região

Vereadores de Mogi acompanham sanção do Plano da Primeira Infância

Zugaib mostra como lidar com os 'limões' da vida em novo livro
Filosofia Bruta

Zugaib mostra como lidar com os 'limões' da vida em novo livro

Ferraz promove ação com alunos surdos durante a Semana Nacional do Trânsito
Região

Ferraz promove ação com alunos surdos durante a Semana Nacional do Trânsito