Refis da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos termina nesta quinta-feira, dia 21

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos encerra amanhã (21/12), o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2023. Na primeira etapa do prazo concedido aos contribuintes que estão em débito com a administração municipal, do período de 01 de agosto a 31 de outubro, o município realizou 11.245 acordos de parcelamentos de contribuintes que se encontravam em dívida com a Fazenda Pública Municipal. Durante a primeira etapa, posteriormente prorrogada, o volume de negociação chegou a R$ 28,1 milhões. Novo balanço deverá ser divulgado em breve.

O setor de Dívida Ativa da Prefeitura de Ferraz recebeu grande movimento na manhã desta quarta-feira, dia 20. Para os contribuintes que não conseguiram realizar adesão ao Refis, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos orienta que procure a administração até esta quinta-feira.

As condições vigentes são: pagamento à vista com 100% de desconto dos juros e multas; pagamento em até 12 parcelas com desconto de 80% dos juros e multas; pagamentos em até 24 parcelas com desconto de 60% dos juros e multas; e Pagamento em até 36 parcelas com desconto de 55% dos juros e multas.

Lembrando que os contribuintes poderão realizar o parcelamento junto a Divisão de Dívida Ativa, situado na Rua Pedro Foschini, n.º 200, Vila Romanópolis ou através do site www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.