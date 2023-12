Refis em Ferraz realiza 17 mil acordos com R$ 38,3 mi pagos

O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2023 da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, que se encerrou na semana passada, superou as expectativas em relação à edição anterior.

Concluído no último dia 21 de dezembro foram realizados 17.979 acordos totalizando R$ 38,3 milhões em dívidas negociadas junto à Administração Municipal. Até o dia 21 deste mês, quando o prazo do programa foi prorrogado foram pagos R$ 10,9 milhões em dívidas e débitos tributários dos contribuintes.

Conforme os números da Secretaria de Fazenda, o crescimento foi de 148% comparado ao último Refis de 2021, quando foram realizados 7.248 acordos.

Nas últimas semanas, a Divisão de Dívida Ativa da Prefeitura de Ferraz teve o número de atendentes reforçado para dar conta da maior procura por parte dos contribuintes que aproveitaram para renegociar as suas dívidas graças a facilidade ofertada: desconto de até 100% nos juros e multas.

As condições vigentes foram, além do pagamento à vista com 100% de desconto dos juros e multas; pagamento em até 12 parcelas com desconto de 80% dos juros e multas; pagamentos em até 24 parcelas com desconto de 60% dos juros e multas; e Pagamento em até 36 parcelas com desconto de 55% dos juros e multas. Os contribuintes puderam realizar o parcelamento junto a Divisão de Dívida Ativa, situado na Rua Pedro Foschini, n.º 200, Vila Romanópolis ou através do site www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.