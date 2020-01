Reforma completa do túnel da região central de Poá começa nesta sexta-feira

O prefeito de Poá, Gian Lopes, após acertar os detalhes necessários com a MRV Engenharia, solicitou o fechamento da passagem subterrânea Antônio Mandarano, na região central, para a realização de uma reforma completa do local. A obra terá início nesta sexta-feira (10) e será realizada em parceria com a empresa e sem custos para o município.



Segundo o prefeito Gian Lopes, a travessia dos pedestres neste período poderá ser feita pela passarela da estação de trem da CPTM e as obras terão uma duração de aproximadamente 120 dias. “Quero concluir esta reforma completa do túnel da região central o mais rápido possível. Realizaremos todas melhorias necessárias no local. Tenho buscado alternativas na iniciativa privada para rápida revitalização de nossos prédios públicos e a passagem subterrânea Antônio Mandarano é um dos projetos efetivados”, explicou o prefeito.



Segundo o chefe do Poder Executivo, a administração municipal está com diversas obras na região central, potencializando assim o comércio local e o desenvolvimento da cidade e principalmente melhorando a qualidade de vida da nossa população.



Chuvas



A forte chuva que atingiu Poá nesta quarta-feira (8) provocou diversos pontos de alagamento na cidade. Segundo a Secretaria de Segurança, por meio do Departamento de Defesa Civil, o volume de chuva esperado para ontem era de 20 milímetros e choveu mais de 80 milímetros. A chuva, portanto, foi atípica e se concentrou em um curto período de tempo.



As equipes da administração municipal foram acionadas de imediato, com a participação de diversas secretarias e estão nas ruas auxiliando à população e trabalhando na manutenção dos locais atingidos. O Piscinão mais uma vez evitou grandes estragos na região central, atingindo mais de 100% da sua capacidade. Após a chuva foram ligadas as seis bombas do reservatório para dar vazão à água.



“Estamos nesse momento com as nossas equipes nas ruas colocando a casa em ordem. Pedimos paciência. Importante ressaltar que estamos retirando muito lixo de galerias, ruas, bocas de lobo, sarjetas e bueiros e além da prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos. A participação dos poaenses é importantíssima”, acrescentou o prefeito Gian Lopes.



Vale lembrar que verão é época de calor intenso e chuvas torrenciais. “Devido a grande quantidade de água que chega em um curto espaço de tempo, precisamos nos proteger dos perigos e prevenir acidentes. É importante nunca colocar a vida em risco e em caso de ameaça de fortes chuvas procurar um lugar seguro onde possa se alojar”, completou o prefeito Gian Lopes.