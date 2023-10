Reforma do Cemi de Itaquá terá investimento de R$ 4,1 milhões

As principais implementações serão uma piscina aquecida coberta para hidroginástica e uma academia ao ar livre. Além disso, o telhado e o piso serão trocados, será instalado um forro abobadado para cobrir o telhado, serão criadas salas extras, vestiários, mesas de jogos, espaço para shows na área externa e o piso externo terá asfalto para o estacionamento.

O prefeito Eduardo Boigues afirmou que os idosos merecem o melhor acolhimento possível. “A gente agradece o carinho de todos eles, que merecem, cada vez mais, esse acolhimento e esse tratamento mais humano, respeitoso e amoroso”.

Boigues ainda afirmou que esse será o melhor Cemi da história do município. “A gente tem que cuidar dos nossos idosos nessa fase importante, que é a fase final da vida, a melhor idade, onde vem a experiência, a alegria de ter construído uma família e deixado um legado. A gente não poderia estar mais feliz do que hoje, porque a gente vai ter o melhor Cemi da história da cidade”, comemorou.

Em conversa com o DS, o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha, destacou a importância da reforma para o município. “A reforma é muito significativa, porque a promessa da reforma sempre existiu e nunca aconteceu. Assinamos a ordem para início imediato das obras. É de uma importância gigantesca para a população idosa que vai poder ser vista pelo tanto que já fizeram por nós”.

O secretário disse que, assim que assumiu como secretário, cadastrou o Cemi como “serviço de convivência e fortalecimento de vínculo” no Ministério de Desenvolvimento Social para que a cidade recebesse verba federal. “O Cemi deixa de ser um centro da cidade e é visto como serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do idoso. Com a reforma, poderemos implementar o serviço de fortalecimento de vínculo muito maior para atender os mais de 600 idosos que passam por aqui”, explica.

Por fim, Rocha definiu o momento com a palavra gratidão. “Meu sentimento é de gratidão por estarmos fazendo para quem realmente precisa. Como eu costumo dizer: o dinheiro é do povo e ele volta para o povo. É isso que estamos fazendo aqui”, finaliza o secretário.

O Centro de Convivência da Melhor Idade (Cemi) de Itaquaquecetuba irá passar por uma reforma, com investimento total de R$ 4,1 milhões. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Eduardo Boigues (PP) na manhã desta quarta-feira (18). As obras devem tem duração de 12 meses.