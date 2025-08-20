Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Reforma Tributária é tema de capacitação promovida pelo Condemat

Em parceria com a Oficina Municipal, curso será ministrado nesta sexta-feira para gestores públicos no Centro Universitário Braz Cubas

20 agosto 2025 - 20h30Por da Região
Advogado Francisco Mangieri, especialista em Direito Tributário e autor de livros, comandará a capacitaçãoAdvogado Francisco Mangieri, especialista em Direito Tributário e autor de livros, comandará a capacitação - (Foto: Divulgação)

Gestores públicos das 14 cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat) participarão, nesta sexta-feira (22), do curso “Reforma Tributária: Preparando-se para as mudanças”, que será realizado durante todo o dia, no auditório do Centro Universitário Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

A capacitação, em parceria com a Oficina Municipal e Fundação Konrad Adenauer, será comandada pelo advogado Francisco Mangieri, especialista em Direito Tributário e autor de diversos livros e artigos voltados para a área tributária municipal. A iniciativa visa apresentar os principais pontos de atenção para os gestores – inclusive prefeitos – e preparar os agentes para as mudanças provocadas pela Reforma Tributária, promulgada no final de 2023 e que entra em transição no início do próximo ano.

“Estamos a menos de cinco meses do início da Reforma Tributária, numa fase de implantação que vai se estender por seis anos, com aplicação integral a partir de 2033. Acontece que, já nessa transição, a nova legislação vai provocar muitas mudanças nas administrações municipais em impostos que são algumas das principais fontes de receitas, como ICMS e ISS”, alerta o secretário executivo do Condemat, Adriano Leite, ao acrescentar. “As prefeituras vivem, em sua maioria, um cenário de queda de arrecadação, por isso, é fundamental que os gestores estejam preparados para que a Reforma Tributária e a unificação de impostos não se tornem um problema”.

O curso, gratuito, é direcionado para os gestores públicos das prefeituras consorciadas e vai abordar pontos como a unificação dos impostos, a distribuição dos recursos entre os entes federativos e a fiscalização municipal.

