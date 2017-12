Região Central de Mogi terá 100 novas vagas de estacionamento durante dezembro

A partir desta sexta-feira (1º, os motoristas de Mogi das Cruzes terão 100 novas vagas de estacionamento na região central da cidade. A medida valerá durante o mês de dezembro e foi definida pela Prefeitura em conjunto com representantes dos comerciantes da região. As vagas ficarão nas ruas Coronel Souza Franco, Capitão Manoel Caetano, José Bonifácio, Dr. Paulo Frontin e Navajas.

A implantação das novas vagas tem como objetivo melhorar o acesso à região central da cidade, que registra aumento no movimento de pessoas para as compras de Natal e final de ano.

Os detalhes das medidas que passarão a valer a partir desta sexta-feira foram informados durante reunião realizada na tarde de quarta-feira (29), com a participação do prefeito Marcus Melo e dos presidentes da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Marco Zatsuga, e do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomercio), Valterli Martinez.

Na rua Coronel Souza Franco, serão 26 vagas de zona azul, no trecho entre as ruas Capitão Manoel Caetano e Presidente Rodrigues Alves. Já a rua Capitão Manoel Caetano terá 12 vagas, entre as ruas Coronel Souza Franco e José Bonifácio. Estas vagas também farão parte do sistema de estacionamento rotativo.

Já na rua José Bonifácio, serão disponibilizadas durante o mês de dezembro 34 vagas de estacionamento, que ficarão no trecho entre a rua Major Arouche de Toledo e a rua Coronel Moreira da Glória.

Já outros dois locais que já recebem o estacionamento de veículos atualmente passarão a contar com vagas de estacionamento rotativo a partir do dia 7 de dezembro. São os casos da rua Doutor Paulo Frontin, com 11 vagas no trecho ao lado da catedral de Santana, ou seja, entre a rua Capitão Manoel Caetano e a rua Padre João. A mesma situação acontece na rua Navajas, com 17 vagas no trecho entre as ruas Doutor Deodato Wertheimer e Presidente Rodrigues Alves.

Nos casos das ruas Navajas e Doutor Paulo Frontin, a Secretaria Municipal de Transportes já havia realizado um estudo específico e o estacionamento rotativo continuará a ser adotado mesmo após o período de final de ano.