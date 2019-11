Região central de Mogi terá mais vagas de estacionamento a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (29), a região central de Mogi das Cruzes terá mais vagas de estacionamento. A medida valerá até o final de dezembro e tem como objetivo facilitar o acesso dos consumidores às lojas, durante o período em que é registrado um aumento no movimento de compras.

Ao todo, serão 113 novas vagas disponibilizadas para a população para o período que abrange a realização da Black Friday, nesta sexta-feira, e as compras para o Natal. Nestes períodos, o acesso de consumidores à região comercial registra aumento.

O estacionamento será liberado durante todo o período nas ruas Coronel Souza Franco (entre a rua Capitão Manoel Caetano e a rua Presidente Rodrigues Alves) e José Bonifácio (entre a rua Padre João e a rua Doutor Deodato Wertheimer). Além disso, as ruas Tenente Manoel Alves dos Anjos (entre a rua Major Sílvio de Miranda e a rua Professor Flaviano de Melo) e Braz Cubas (entre a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco e a rua Barão de Jaceguai) terão a liberação de estacionamento a partir das 19 horas.

A ampliação das vagas de estacionamento na região central atende a solicitações da Associação Comercial de Mogi das Cruzes e do Sindicato do Comércio Varejista, acolhidas pelo prefeito Marcus Melo. O modelo de vagas adotado será semelhante ao já utilizado durante o ano passado, quando os resultados foram positivos.

De acordo com levantamentos de setores ligados a vendas, atualmente, a Black Friday vem se transformando em uma das principais datas de comércio, com os consumidores optado por antecipar as compras do Natal.

Além da liberação de vagas de estacionamento, durante o período de final de ano, haverá uma intensificação da ação dos agentes municipais de trânsito na região central. O trabalho busca auxiliar na fluidez das vias e na segurança do trânsito, coibindo infrações e orientando os motoristas.