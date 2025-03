Região conta com, pelo menos, 57 patrimônios históricos e culturais

A preservação do patrimônio histórico e cultural é essencial para manter viva a identidade das cidades. Na região do Alto Tietê existem pelo menos 57 edificações e áreas naturais protegidas por leis municipais e estaduais. Seus municípios prezam por sua conservação estrutural e pela história que todos carregam.

Suzano garante a preservação dos patrimônios históricos desde 2017 pela legislação municipal. Além disso, desde 2021 a cidade conta com o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), que traz mais proteção a patrimônios materiais e imateriais. Possuindo 36 imóveis na Zona Especial de Preservação Cultural (Zepec), os espaços fazem parte da história do município e têm relevante valor cultural, histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico ou paisagístico.

Em Mogi das Cruzes a gestão municipal regula as mudanças nos imóveis e protege os espaços históricos desde 2003. Somando prédios institucionais, escolas, complexos, igrejas e casarões, a cidade conta com 10 bens tombados como patrimônio histórico. O município estabelece áreas sujeitas a regime específico, onde imóveis identificados com características histórico-arquitetônicas a serem preservados recebem análise e parecer emitido pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap) no que se refere a autorizações para reforma, demolição ou nova construção.

Itaquaquecetuba possui a Igreja Nossa Senhora D’Ajuda como patrimônio tombado e que se mantém preservado. A estrutura está localizada na praça Padre João Álvares, 66 – Centro. A cidade reconhece a importância histórica e cultural do espaço para o município e preza por seus cuidados.

A cidade de Ferraz de Vasconcelos preserva o patrimônio chamado Castelo Zenker desde julho de 2024. A data de início e finalização da construção da chamada Vivenda Zenker não tem consenso, mas testemunhos afirmam que este foi construído entre 1930 e 1940. Por sua singularidade e riqueza do desenho arquitetônico que fazem sua estrutura lembra um castelo medieval, o município abre o local como ponto de turismo e fomento da cultura na cidade, no Alto Tietê e no estado de São Paulo como um todo e abre suas portas para moradores e visitantes.

Guararema, por sua vez, conta com 9 patrimônios históricos e naturais. Existem patrimônios ferroviários (via férrea, estações e construções históricas), igrejas, uma ilha e um Refúgio de Vida Silvestre. Estes bens representam a identidade da cidade e são um legado para as futuras gerações.