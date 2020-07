Região continua na fase laranja do plano São Paulo

O Alto Tietê não avançou de nível do Plano São Paulo, e segue na fase laranja. A atualização do nível de fases ocorre a cada 7 dias, e é anunciada todas as sextas-feiras pelo governador João Doria (PSDB), em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, na Capital. Com isso, bares, barbearias, salões de beleza e restaurantes não poderão reabrir.

Da região, o único município a ter um retrocesso foi Itaquaquecetuba. O Centro de Contingência do coronavírus recomendou que a cidade voltasse à fase 1 vermelha - com maior restrição de serviços abertos, exceto atividades dadas com essenciais.

Apesar da recomendação do Estado, a Prefeitura de Itaquá afirmou, por meio de nota divulgada nas redes sociais, que o município permanece na fase laranja igual aos demais municípios da região.

“São Paulo já salvou mais de 70 mil vidas ao longo de cinco quarentenas. Prosseguiremos com uma quarentena não mais homogênea, fundamentada no Plano São Paulo e que orienta as pessoas sobre o melhor procedimento para salvarem suas vidas”, disse Doria, durante a coletiva.