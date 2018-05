Região cria 1.104 postos de emprego em abril, aponta Caged

A última atualização do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apontou a geração de 1.104 postos de empregos no Alto Tietê em abril. O valor cresceu mais de mil por cento, em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando apenas 56 oportunidades foram criadas na região. O saldo de abril deste ano é o resultado de 9.043 contratações contra 7.939 mil demissões. Em relação ao ano, ao menos 4,3 mil vagas de trabalho foram criadas nos últimos quatro meses.

De acordo com o levantamento de abril, Mogi das Cruzes teve saldo positivo de 557 postos. A cidade é seguida por Itaquaquecetuba, com 189 oportunidades; e Arujá, com 149 vagas. Também com saldos positivo estão Poá (100 ), Suzano (98), Guararema (54 postos), Ferraz de Vasconcelos (36) e Biritiba Mirim (16).

Salesópolis e Santa Isabel foram os únicos municípios com saldo negativo, com - 26 e - 69 vagas de emprego em abril, respectivamente.

País

O Brasil criou 115.898 postos de trabalho com carteira assinada em abril, segundo dados do Caged, do Ministério do Trabalho. Trata-se do melhor resultado para o mês em cinco anos.

O número de abril superou as 56.151 vagas abertas em março. Porém, o resultado apurado está abaixo da média histórica de abril, que é de 122,4 mil.

Trabalho

intermitente

Segundo o ministério, houve saldo positivo de 3.601 empregos de contratos de trabalho intermitente, nova configuração trazida pela reforma em vigor desde novembro. Nessa modalidade, o trabalhador é remunerado pelo período trabalhado.