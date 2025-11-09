Região do Alto Tietê se mobiliza em apoio solidário ao Teleton

A região do Alto Tietê se mobiliza para a 28ª edição do Teleton, maratona de solidariedade transmitida pelo SBT em formato ininterrupto ao longo de todo dia.

A iniciativa tem o objetivo de levantar fundos para a manutenção e ampliação dos serviços prestados pela AACD. Em Mogi das Cruzes desde 2018, a instituição atende pacientes de dez cidades por meio de uma parceria inédita com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+).

A cooperação entre AACD e Condemat+ já permitiu mais de 150 mil atendimentos de forma gratuita, ao longo dos últimos sete anos, para pacientes de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

São pessoas com mobilidade reduzida, de forma permanente ou temporária, acompanhadas na unidade que conta com especialidades médica (fisiatria) e terapêuticas (fisioterapia solo, fisioterapia aquática, fonoaudiologia, pedagogia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional e enfermagem).

No Teleton, pacientes da AACD participam com depoimentos, que reforçam a importância do atendimento especializado na recuperação da qualidade de vida e, principalmente, do engajamento da sociedade para manutenção dos serviços prestados pela instituição nas suas sete unidades espalhadas pelo Brasil.

“Somos o único consórcio do País a manter uma iniciativa conjunta com a AACD, garantindo que a população dos nossos municípios tenha acesso a um atendimento especializado e de qualidade. É importante que além do poder público, a sociedade também apoie a causa das pessoas com deficiência física. Ao contribuir com o Teleton, estamos garantindo o trabalho da AACD na região e em todo o Brasil”, ressalta o presidente do Condemat+ e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues.

A gerente da AACD Mogi das Cruzes, Elaine Mello, também celebra a parceria com o consórcio. "O trabalho com o CONDEMAT+ é fundamental para que possamos atender com dignidade e excelência os pacientes da região do Alto Tietê. Contamos com a solidariedade de toda comunidade para que a AACD siga oferecendo cuidados que fazem a diferença no desenvolvimento e na inclusão de tantas pessoas. O Teleton é um momento em que todos podem participar e representa 40% da necessidade anual de captação da instituição”, pontuou.