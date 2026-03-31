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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Região do Alto Tietê tem 77 vagas de emprego disponíveis nos PATs

Oportunidades são divulgadas diariamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico

31 março 2026 - 14h00Por Da Região
Região do Alto Tietê tem 77 vagas de emprego disponíveis nos PATsRegião do Alto Tietê tem 77 vagas de emprego disponíveis nos PATs - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo )

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), informa que nesta terça-feira (31) há 77 vagas disponíveis na região do Alto Tietê. A descrição dos cargos e funções seguem em anexo. Além das vagas, os PATs oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego. É importante lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número pode variar ao longo do dia.

 

Os interessados podem se candidatar às vagas presencialmente em um dos PATs espalhados pelo estado. Para participar, basta levar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). Os endereços estão disponíveis na página do PAT no site da SDE.