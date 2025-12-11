Região do Condemat+ conta com quatro cidades certificadas no Programa Município VerdeAzul

O Alto Tietê registrou quatro municípios certificados no ciclo 2024/2025 do Programa Município VerdeAzul (PMVA), conforme divulgação oficial da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL) na última terça-feira (09/12). As cidades de Arujá, Guararema, Poá e Suzano, que compõem o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), alcançaram notas de destaque em suas respectivas categorias populacionais, reafirmando o compromisso regional com políticas públicas sustentáveis.

No ciclo atual, Arujá garantiu o 3º lugar entre os municípios de 50 mil a 99.999 habitantes, com nota 85,5. Guararema conquistou o 4º lugar no grupo de 10 mil a 49.999 habitantes, com expressivos 93,5 pontos. Suzano obteve o 6º lugar entre cidades de 100 mil a 499.999 habitantes, com nota 92,5. Já Poá alcançou o 13º lugar no mesmo grupo, com 83,75 pontos.

Além das certificadas, também foram qualificadas as cidades de Santa Isabel (25º lugar; nota 56,5), Mogi das Cruzes (30º lugar; nota 62,5) e Guarulhos (7º lugar entre municípios acima de 500 mil habitantes; nota 54). E participaram ainda Igaratá, Salesópolis, Itaquaquecetuba e Mairiporã em suas respectivas categorias.

Para a coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do Condemat+ e diretora de Meio Ambiente de Suzano, Solange Wuo, o resultado reflete o comprometimento regional com o aprimoramento contínuo das políticas públicas ambientais. “A certificação do Município VerdeAzul é um reconhecimento técnico importante, porque comprova que as cidades estão estruturando ações efetivas e mensuráveis na gestão ambiental. Esses avanços fortalecem não só cada município individualmente, mas toda a região, que cresce de forma integrada e mais sustentável”, destacou.

Sobre o programa

O PMVA é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que estimula e orienta os municípios na elaboração e execução de ações ambientais estratégicas, avaliadas por meio de diretivas como arborização urbana, gestão das águas, qualidade do ar, resíduos sólidos, educação ambiental, biodiversidade e governança.

