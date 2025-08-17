Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Região é atingida por 107,5 mil raios por ano em média, aponta Inpe

Mogi é a cidade com a maior média de raios por ano; dados são de 2023 e 2024, conforme levantamento

17 agosto 2025 - 18h00Por Gabriel Vicco - da Região
Região é atingida por 107,5 mil raios por ano em média, aponta InpeRegião é atingida por 107,5 mil raios por ano em média, aponta Inpe - (Foto: Arquivo DS)

O Alto Tietê é atingido, em média, por 107.532 raios por ano. Os números são do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e se referem aos anos de 2023 e 2024.

Mogi é a cidade que mais é atingida por raios anualmente, em média, com 32.994. O top-3 é fechado com Salesópolis (15.592) e Santa Isabel (14.778).

Suzano aparece logo depois, com uma média de 11.484 raios por ano. Atrás estão Biritiba Mirim, que é atingida por 10.592 raios anualmente, e Guararema, com 10.159 raios em média.

Arujá fica na 7ª posição, tendo uma média anual de 4.508 raios. Logo depois surgem Itaquaquecetuba (4.333) e Ferraz de Vasconcelos (2.066). Poá é a cidade com a menor média anual, com 1.089 raios.

O Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) surgiu em 1995, mas já realizava pesquisas científicas e tecnológicas em eletricidade atmosférica desde 1979.

O Elat é o primeiro grupo de pesquisa sobre raios criado no Brasil e faz parte do Centro de Ciências do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O grupo é considerado uma referência mundial nas pesquisas sobre eletricidade atmosférica. 
 

