Região estuda ingresso em programa do Estado sobre revitalização de espaços

Quatro das cinco cidades do Alto Tietê, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba estudam a possibilidade de ingressarem no programa 'SP +Bonito' do governo estadual, que visa o processo de revitalização de espaços públicos em parceria com a iniciativa privada, para que os municípios participantes não tenham gastos.

O programa foi lançado na capital paulista no dia 1º de junho e poderá ser ampliado para as demais cidades da região metropolitana que tenham uma população de 250 mil ou mais habitantes.

SUZANO

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, afirmou em nota que toda e qualquer iniciativa que possa propor melhorias à população será estudada para analisar a viabilidade e execução. A pasta reforçou a atuação de programas de zeladoria na cidade. "Inclusive, atualmente Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, conta com os projetos 'Abrace Suzano' e 'Suzano Tem', que incentivam a indústria e o comércio local para o desenvolvimento mútuo, com a pretensão de promover ações de zeladoria em diversos pontos da cidade".

A administração municipal diz que desde 2017 realiza parcerias com a iniciativa privada para a adoção de espaços públicos.

FERRAZ

A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Ferraz está estudando a questão da participação do município no programa. "A cidade não tem realizado contatos com empresas privadas para parceria para ações de zeladoria, mas está com licitação aberta para a contratação de empresa que deve prestar estes serviços (varrição, limpezas, etc.) no município", informou em nota.

MOGI

A Prefeitura de Mogi diz que ainda não há uma tratativa pontual com relação à implantação do programa na cidade. Contudo, afirma que a iniciativa do governo estadual de realizar parcerias em prol da otimização de trabalhos que envolvam a zeladoria urbana, fortalece essas ações.

"Ainda não há uma tratativa pontual com relação à implantação deste programa em Mogi das Cruzes, porém a Prefeitura possui ações semelhantes, como é o caso do ''Projeto Adote Uma Praça'.

Por meio dele, empresas e/ou entidades 'adotam' espaços públicos e passam a ser responsáveis por mantê-los limpos e bem cuidados, enquanto a Prefeitura permite ao responsável pela área a colocação de uma placa institucional, de acordo com as determinações da Lei Mogi Mais Viva.

Além de proporcionar ações para melhorar a qualidade de vida da população e preservação do meio ambiente, o projeto também propicia um retorno positivo para a imagem da empresa em relação à comunidade. As empresas ou entidades que se interessarem em adotar as áreas podem entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 4798-5962. Atualmente, há 78 espaços públicos adotados na cidade e outros 10 estão em negociação para que passem a ser adotados em breve", finalizou.

ITAQUÁ

À reportagem, a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que tem total interesse nesse tipo de projeto. "Na cidade já existem parcerias com a iniciativa privada através dos programas Adote uma Escola e Adote uma Praça, beneficiando os serviços de zeladoria".

POÁ

Contatada, a Prefeitura de Poá informou que "é um programa voltado a contribuir com as cidades com mais de 250 mil habitantes. Poá tem aproximadamente 120 mil habitantes. Porém, Poá conta com 18 novos veículos (recursos próprios) para o trabalho de limpeza e manutenção em todos os bairros (varrição, capinação, pintura, zeladoria, entre outros). O secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, ressaltou que sua equipe tem se empenhado ao máximo para todos os bairros serem beneficiados com trabalhos de manutenção e que agora as atividades poderão ser intensificadas".