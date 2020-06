Região evolui e prefeitos do Alto Tietê fazem planejamento para nova fase da quarentena

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê destaca a evolução conquistada pela região na melhoria da capacidade hospitalar e no controle da doença, critérios que permitirão o avanço para a fase de controle (laranja) do Plano São Paulo e o início do processo de retomada de algumas atividades econômicas a partir de 15 de junho.

Na primeira reavaliação do Plano São Paulo, o Governo do Estado apresentou os avanços nas cinco sub-regiões da Grande São Paulo, sendo que a região Leste, representada pelo CONDEMAT, é a que teve a maior implementação de novos leitos de UTI Covid-19. Foram 61 leitos no período de uma semana. Mantidos os esforços, o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, afirma que a tendência é a mudança de fase na próxima semana.

“É nítida a progressão que a Região teve nos indicadores, resultado da soma de esforços de prefeitos, Estado e serviços de saúde. Mas sabemos também que o prazo foi curto e é preciso avançar ao longo desta semana para que o Alto Tietê possa iniciar, com cautela redobrada e responsabilidade, a retomada a partir do dia 15 de junho. Trabalhamos com essa data, ressaltando que não será a liberação da quarentena e, sim, uma nova fase em que será primordial o apoio de todos”, afirma o presidente do CONDEMAT, prefeito Adriano Leite.

A direção do Consórcio ressalta, ainda, que os municípios estão atuando para ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes de Covid-19 através de contratação de serviços privados e ampliação de unidades municipais. Há, também, a previsão de mais 198 leitos nos hospitais estaduais da Região até 30 de junho e o envio, nesta semana, de mais 30 respiradores para Guarulhos e Suzano, além dos 20 enviados para Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

“Paralelo aos esforços na capacidade hospitalar, as cidades já trabalham nos protocolos junto aos principais setores econômicos para que a retomada possa ocorrer ainda que em passos lentos, mas segura e sem riscos de regressões”, conclui o presidente do CONDEMAT.