Região ganha abrigo com 20 vagas para mulheres vítimas de violência

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) conquistou uma nova política pública para as mulheres com a implantação do Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência, a Casa Abrigo. Já em funcionamento, e a primeira no modelo regional, a unidade possui 20 vagas disponíveis para acolher mulheres e seus filhos menores de idade.

O novo serviço foi implantado com cofinanciamento do Governo do Estado e atende as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Poá. Nesta quarta-feira (24/01) as equipes dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e Centros de Referência da Assistência Social (Cras) se reuniram para alinhar o fluxo de acolhimento.

O presidente do Condemat, Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis, destacou que a instalação da unidade fortalece a rede de Assistência Social regional e é resultado de um importante trabalho realizado nos últimos anos.

"O consórcio já mantém ações de acolhimento temporário para as mulheres vítimas de violência e agora, com a Casa Abrigo, ampliamos nossa atuação. Essas iniciativas consorciadas colaboram para expandir os serviços, ajudam a reduzir os custos e oferecem atendimento de excelência para os moradores da região", avaliou.

O Serviço de Acolhimento para Mulheres em situação de violência está em atividade desde o final do último ano e é executado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Recomeçar, entidade especializada no atendimento de mulheres vítimas de violência há mais de 15 anos no Alto Tietê.

O novo equipamento se soma aos esforços do consórcio na área de políticas para mulheres, que desde junho de 2022 mantém o programa Acolhe, em parceria com o Instituto Avon e o Grupo Accor, o qual disponibiliza abrigo temporário em hotéis para mulheres em situação de violência doméstica, caso necessitem deixar suas casas, além de um leque de ações assistenciais.