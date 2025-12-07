Região ganha mais uma estância e 50% dos municípios têm classificação turística

O Estado aumentou o número de Municípios de Interesse Turístico (MITs) e estâncias no Alto Tietê.

Guararema avança com a promoção à categoria de Estância Turística no novo ranqueamento estadual enviado nesta segunda-feira (24) para a Assembleia Legislativa (Alesp). Metade das cidades do Alto Tietê possui classificação turística.

Salesópolis permanece como Estância, enquanto Poá, Mogi das Cruzes e Santa Isabel seguem como Municípios de Interesse Turístico (MIT). Suzano já havia obtido o título de MIT também. Esses municípios têm acesso a recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), destinados a obras de infraestrutura turística.

“O Estado fortalece sua estratégia de desenvolvimento regional, oferecendo mais estabilidade aos municípios contemplados e aprimorando o direcionamento dos recursos do Dadetur, destinados a obras de infraestrutura turística, sinalização, equipamentos e qualificação”, afirma o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

O Governo de São Paulo atualizou o ranqueamento turístico do Estado. O Projeto de Lei enviado à Alesp amplia de 70 para 78 o número de Estâncias Turísticas paulistas. A proposta considera estudos técnicos da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), conforme a Lei Complementar nº 1.261/2015, que define critérios e revisões periódicas do sistema de qualificação turística.

Com o novo ranqueamento, oito MITs foram promovidos à categoria de Estância, após atenderem às exigências legais. A legislação permite que São Paulo tenha até 80 Estâncias.

Ao todo, a nova configuração passa a contemplar 78 Estâncias Turísticas e 136 Municípios de Interesse Turístico, totalizando 214 cidades com algum tipo de qualificação.

A política de Estâncias Turísticas é histórica no Estado. Criada na década de 1940, ela garantiu apoio institucional para cidades com vocação turística desenvolverem atrativos e serviços. Em 2015, o modelo foi ampliado com a criação dos MITs, democratizando o acesso aos investimentos estaduais e fortalecendo a rede de destinos paulistas. Para os visitantes, esse ecossistema resulta em cidades mais preparadas, com infraestrutura qualificada, atrativos organizados e experiências de viagem aprimoradas.

No Alto Tietê, com a promoção de Guararema, a região passa a ter duas Estâncias Turísticas (Salesópolis e Guararema) e três MITs (Poá, Mogi e Santa Isabel).