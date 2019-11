Região mobiliza palestras e exames no ‘Novembro Azul’

As cidades da região, por meio de suas secretarias de Saúde, estão mobilizando ações para conscientização da importância de realizar exames de detecção do câncer de próstata. Além de durante todo o mês de Novembro, os postos de saúde de cada cidade, realizam atendimentos para detecção do câncer.

A exemplo disso, a Prefeitura de Suzano informou que a Secretaria de Saúde da cidade vai promover ações nos 23 postos de saúde do município, além de realizar exames de sangue para a detecção de anomalias na próstata.

"Caso os exames apontem qualquer anomalia, o paciente será encaminhado para atendimento na rede com médico especialista em urologia. Também serão tiradas dúvidas sobre a prevenção ao câncer de próstata", informou a pasta.

A detecção de anomalias através do sangue ocorre com a análise da substância PSA (Antígeno Prostático Específico). Essa substância é produzida pela próstata, e pode ser detectada através do sangue. Caso a análise sanguínea aponte elevado índice de PSA, o médico recomenda novos exames para verificar possível câncer na próstata.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que o objetivo da Secretaria de Saúde municipal é "acabar" com o preconceito que existe entre homens e a realização de exames contra o câncer de próstata.

"Em Mogi das Cruzes, a Campanha Novembro Mais Azul já está em andamento. Durante todo o mês, os postos de saúde e unidades do Programa Saúde da Família (PSF) promovem rodas de conversa em salas de espera com informações e orientações sobre câncer de próstata", diz a administração municipal.

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba quer realizar palestras, rodas de conversas, teatro e mutirão para a realização de teste rápido de PSA. A pasta reforça que preparou para o dia 23 de novembro (sábado), uma ação especial na Praça Padre João Álvares, com objetivo de atingir homens que trabalham durante a semana e não possuem tempo para ir ao médico.

"Nossa intenção é destacar a importância de o homem cuidar da saúde. O câncer de próstata é o segundo tipo que mais atinge os homens brasileiros, principalmente a partir dos 50 anos. Por isso esse é um tema relevante", destaca o Secretário de Saúde, William Harada.

O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, disse que o foco da sua administração é de priorizar os homens que não possuem tempo, durante a semana, para ir ao posto de saúde.

"Muitas vezes o trabalho e outras coisas acabam tomando nosso tempo e esquecemos ou deixamos para depois o cuidado com nós mesmos. Às vezes, deixamos de ir ao médico por questão cultural. Mas a administração atual quer mudar isso", explicou o prefeito Zé Biruta.

Em Arujá, a pasta da Saúde determinou a realização de palestras, além de realizar exames de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e de PSA. Para consultar o horário das palestras e como agendar um exame, a Prefeitura de Arujá exibe a grade de programação em seu site oficial.