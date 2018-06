Região obtém média 9,5 em inventário de resíduos sólidos

As dez cidades do Alto Tietê atingiram nota satisfatória no Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, elaborado anualmente pela Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Em 2017, a média entre os municípios da região foi de 9,5, sendo que Biritiba Mirim e Salesópolis atingiram a nota máxima. O pior desempenho regional verificado foi em Guararema, avaliado em 8,6.

O registro do ano passado é a terceira maior média já verificada na região, durante os últimos sete anos. O melhor desempenho foi em 2013, com a média de 9,8 entre as cidades, quando justamente Guararema e Mogi das Cruzes tiveram as melhores notas no quesito Índice de Qualidade dos Resíduos (IQR). Em 2014, a média foi de 9,7. Naquele ano, Biritiba Mirim, Guararema, Mogi e Salesópolis conseguiram avaliação 10 no IQR. Já em 2015, a média conquistada foi de 9,6, com nota máxima apenas para Guararema e Mogi das Cruzes. Os dados de Arujá, pertencente à Agência Ambiental de Guarulhos, não foram contabilizados entre 2011 e 2014.

Ao longo dos últimos sete anos, a região gerou 13,4 mil toneladas de lixo por dia. Mogi, Itaquaquecetuba e Suzano lideram o ranking de produção diária. A soma dos três municípios representa 69,4% do total de lixo diário verificado no Alto Tietê, ou seja, aproximadamente 9,3 mil toneladas de lixo por dia.

Em todo o Estado, a produção diária chega a 40 mil toneladas, dos quais 98% são depositados de maneira adequada em aterros.

De acordo com o levantamento, até dezembro do ano passado, os resíduos de apenas 25 municípios de São Paulo tinham destino inadequado. Os piores desempenhos estaduais, com nota abaixo de 3,2, foram nas cidades de Leme, Itariri, Ourinhos, Álvares Machado, Murutinga do Sul, Itapevi, Itápolis e Dracena.