Região oferece mais de 2,2 mil vagas para cursos de idiomas a alunos da rede estadual

Os estudantes da rede estadual do Alto Tietê ainda podem fazer inscrição para começar a aprender outro idioma. Isto porque, a região oferece 2,2 mil vagas para os alunos da rede estadual. As aulas acontecem no Centro de Estudos de Línguas (CEL). A previsão é que as aulas comecem logo após o início do ano letivo, em 1º de fevereiro.

Em Suzano, por exemplo, o interessado pode ir até a Escola Estadual Professor Raul Brasil, localizada na Rua Otávio Miguel da Silva, 52, no Parque Suzano. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, são mais de 200 unidades em todo o território paulista com cursos gratuitos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês.

Mas, as ofertas de aulas/idiomas variam de acordo com a região e o nível. Para fazer a matricula, é preciso estar presente na unidade desejada. Alunos menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais. Os cursos são organizados em seis semestre (ou 3 anos), com aulas quatro vezes por semana no contraturno do horário regular e abertos a partir do 7º ano do Ensino Fundamental até da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA).

A única exceção é o de inglês, cuja carga é anual e para o Ensino Médio. O plano de estudo dos CELs tem foco na conversação em situações do cotidiano e mercado de trabalho. O rendimento é avaliado em provas escritas e orais em sala de aula. Outra vantagem: além do certificado, as notas e a carga horária são incluídas no histórico escolar e podem ajudar para comprovação de proficiência.

On-line e a distância

A Secretaria da Educação do Estado também oferece cursos de línguas on-line e a distância. Inglês, espanhol e Libras (Língua Brasileira de Sinais) são as opções para alunos do Ensino Médio regular e Jovens e Adultos (EJA). Não é preciso fazer matrícula antecipada. Basta informar o número do RA – registro do aluno no endereço.