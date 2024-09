Região passa a contar com Cateterismo 24 horas

O Alto Tietê passa a contar com Cateterismo 24 horas, todos os dias da semana. O exame, indispensável no diagnóstico e tratamento cardíaco, está disponível no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, para casos de urgência e emergência. A boa notícia confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde vem nas vésperas do Dia do Coração (domingo, 29) e atende reivindicações do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) para melhoria do atendimento à população.

A ampliação da oferta do cateterismo integra as demandas prioritárias discutidas há meses por prefeitos e gestores de saúde dos municípios do Condemat+ com o Estado para destravar gargalos do sistema público na região. E o Hospital Luzia foi apresentado pelo consórcio como alternativa por ser uma unidade para urgência, de um prestador estadual e com capacidade física e humana para fazer mais exames. As outras referências neste procedimento para os pacientes do Alto Tietê são os hospitais Stella Maris e JJM, em Guarulhos.

“O cateterismo 24 horas no hospital Luzia é uma conquista de toda a região e vai ajudar muito porque permitirá maior agilidade no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas, em especial do infarto, que continua a ser uma das principais causas de morte no Brasil. A urgência no atendimento é fundamental para diminuir os riscos de sequelas e óbitos”, avalia Adriana Martins, coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat+.

O Luzia de Pinho Melo é referência, no cateterismo, para as 11 cidades do Alto Tietê (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano). Antes dessa ampliação, o procedimento era realizado somente de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Agora, o atendimento 24 horas, todos os dias, já está disponível para os casos de urgência e emergência, encaminhados através da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross).

“Já disponibilizamos na Cross um protocolo de encaminhamento de pacientes para triagem e para que possamos otimizar o atendimento, com a realização do cateterismo nos pacientes que realmente necessitam do exame na condição de urgência e emergência”, explicou o médico Luiz Carlos Barbosa, diretor clínico do Hospital Luzia de Pinho Melo.

Além do cateterismo 24 horas, outras três demandas prioritárias apresentadas pelo consórcio seguem com discussões técnicas junto ao Estado e a expectativa é de que sejam atendidas a curto prazo. São elas: o credenciamento da Santa Casa de Suzano na alta complexidade para cirurgias ortopédicas de urgência; normatização do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) na grade de referência de hemodiálise com fluxo de atendimento para os municípios da região; e restabelecimento do atendimento de saúde mental no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

“Temos muitas outras demandas, também prioritárias, apresentadas pelo Condemat+ ao Estado ao longo dos últimos anos. Mas essas foram tiradas como principais neste exercício por avaliarmos que há caminhos, técnicos e financeiros, mais fáceis para serem atendidas e com grandes reflexos na melhoria do atendimento à população”, esclarece a coordenadora.