Região recebe mais de R$ 4 milhões para investir em obras de Turismo

O governador João Doria anunciou investimentos de R$ 494 milhões em obras e serviços para municípios nas áreas de Habitação, Educação, Saneamento, Turismo, Segurança no Trânsito, Justiça, Desenvolvimento Regional e Infraestrutura. A autorização para 1,1 mil convênios foi confirmada nesta quarta-feira (18), na abertura do 2º Seminário de Gestão Pública, no pavilhão do São Paulo Expo. Cinco cidades do Alto Tietê foram contempladas com verbas destinadas ao Turismo. São elas: Poá, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel e Mogi das Cruzes.

Na lista de municípios contemplados, Poá aparece com a conquista de R$ 2,1 milhões. Ao todo, um pouco mais de R$ 1,4 milhões serão destinados as obras de revitalização da Avenida Nossa Senhora de Lourdes, estendendo-se à PraçaBelíssio Coloso. Outros R$ 698.375 serão para investimento na construção de portais ou monumentos históricos.

Guararema conquistou R$ 500 mil para obras de infraestrutura urbana, R$ 100.823 para implantação de Parque Turístico Municipal Urbano (Horto Florestal) - Etapa 1, R$ 91.047 para a manutenção no Núcleo Turístico de Luís Carlos - Paisagismo e Acessibilidade, R$ 32.205 para implantação de Posto de Informação Turística no Pau D'Alho, além de R$ 139.756 para instalação de Placas de Sinalização Turística (Bilíngue).

Já Mogi recebeu R$ 395.930 para investir no projeto de Cicloturismo Mogi das Cruzes, que conta com sinalização de trilhas, instalação de lixeiras em ciclorrotas, construção de pistas de Pump Track.

Santa Isabel conquistou o mesmo valor do que Mogi. No entanto, será destinado para a reforma e revitalização do Mirante do Monte Serrat - Fase 1.

Por outro lado, Salesópolis recebeu mais de R$ 347 mil para investir na revitalização da Praça da Igreja Matriz.