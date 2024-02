Região registra 1.024 ocorrências na rede elétrica após temporal

O Alto Tietê registrou cerca de 1.024 ocorrências na rede elétrica após o temporal que atingiu a região nesta quarta-feira à tarde e, até o fim da tarde desta quinta, 99,5% das residências afetadas tiveram o sistema de energia normalizados.

As informações são da empresa EDP, responsável pelo fornecimento de eletricidade para a região.

Os municípios mais afetados foram Ferraz, Itaquá, Poá e parte de Suzano.

Os problemas com energia decorrem principalmente de, principalmente, queda de galhos, árvores e lançamento de objetos sobre as redes elétricas.

“Equipes técnicas da distribuidora seguem, de forma ininterrupta, no atendimento de casos mais isolados e complexos para que a situação esteja normalizada o quanto antes. A mobilização envolve os Centros de Serviços de Distribuição (CSD) de Mogi das Cruzes, Poá, e a nova base operacional de Suzano”, informou a EDP.

A empresa também ressaltou que tem atuado em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil, e que o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso.

“Em eventos com grande volume de ocorrências como este, o planejamento estratégico da EDP prioriza o atendimento a hospitais, postos de saúde, escolas, creches, asilos e os casos que possam oferecer risco à vida”.

Alerta

A Distribuidora reforçou o alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quanto à possibilidade de novas chuvas até a próxima sexta-feira (2) em toda a área de concessão no Estado de São Paulo.

Durante o período de tempestades, os cuidados com a segurança devem ser redobrados.

Alto Tietê tem 17 quedas de árvores

As cidades do Alto Tietê registraram pelo menos 23 ocorrências após as fortes chuvas que atingiram os municípios na quarta-feira (31). A principal ocorrência foi de queda de árvores: 17 casos desse tipo.

As informações são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Poá. Os demais municípios não responderam aos questionamentos.

A Prefeitura de Suzano disse que a Defesa Civil atendeu chamado de oito árvores que caíram em vias públicas, além de uma queda de muro em um condomínio no Jardim Caxangá. De acordo com o setor, a chuva chegou a 55 milímetros em Suzano, em especial na região central da cidade.

Na ocorrência sobre a queda de um muro, a Prefeitura informou que o local foi isolado e, na quinta-feira (1), agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas fizeram “a devida notificação para procedimento de demolição e reconstrução da estrutura”.

Em Mogi das Cruzes, a Defesa Civil registrou 50 milímetros de precipitação no bairro Botujuru. A precipitação foi quase três vezes maior que os 19 milímetros previstos para o dia.

“Foram registrados vários pontos temporários de alagamento na cidade, com destaque para a avenida Ricieri José Marcatto, na altura da linha férrea, e na Praça da Bíblia. Também houve registros pontuais de acúmulo de água nos distritos de Jundiapeba e Braz Cubas, porém, o sistema de drenagem proporcionou o escoamento de forma gradativa após o término da chuva”, disse a Prefeitura.

Segundo a administração municipal, foram registradas quatro quedas de árvores na cidade. O Setor de Podas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal foi acionado e, em conjunto com a Defesa Civil, foi aos locais e retirou os troncos e galhos. Famílias não foram desalojadas ou desabrigadas.

A Defesa Civil de Itaquá atendeu três ocorrências de queda de árvores, uma de queda de muro, uma de deslizamento de terra e dois casos de enchentes com uma residência afetada, mas sem vítimas e sem desalojados ou desabrigados.

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou patrulhamento na cidade para garantir a segurança da população. “A energia elétrica foi restabelecida e não houve solicitação de desabastecimento de água”.

Em Ferraz foram duas quedas de árvores, uma sob a fiação e a outra em um terreno. Não foram registradas vítimas. Um deslizamento de terra também foi registrado e atingiu três casas, mas sem vítimas.