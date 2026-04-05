Região registra 161 ocorrências de furto de energia durante ano de 2025

Ao menos 161 ocorrências de furto de energia elétrica foram registradas no Alto Tietê, em 2025, com Mogi das Cruzes liderando o ranking com 71 casos, seguido por Itaquá, com 48, e Suzano, com 42.

O levantamento faz parte do balanço anual da concessionária sobre ações de combate a ligações irregulares na região. Ao longo do ano, a EDP recuperou 25,7 GWh de energia, volume suficiente para abastecer, durante um mês, a cidade de Cruzeiro, que possui cerca de 74 mil habitantes. Para identificar as irregularidades, foram realizadas 32.095 inspeções na área de concessão, abrangendo diferentes perfis de consumo e municípios do estado de São Paulo. As ações têm como objetivo coibir o furto de energia, prática que afeta diretamente a qualidade do fornecimento e gera riscos à população.

A concessionária também intensificou operações em parceria com as polícias Civil e Militar. Em alguns casos, as inspeções contaram com acompanhamento de perícia policial, resultando na condução dos responsáveis às delegacias para os procedimentos legais cabíveis. De acordo com a EDP, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro e representa perigo direto à vida. As ligações clandestinas são feitas sem critérios técnicos, aumentando o risco de choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios, o que pode afetar não apenas quem realiza a irregularidade, mas também moradores e trabalhadores do entorno.

A empresa reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do site oficial, aplicativo EDP Online, agências de atendimento ou pela central telefônica 0800 721 0123, disponível 24 horas.

Aterramento é descartado entre as prefeituras

As cidades do Alto Tietê descartam, até o momento, projetos ou planejamento para aterramento da rede elétrica e a eliminação de postes. Levantamento realizado pelo DS indica que a adoção do sistema subterrâneo segue sem definição na região.

Em nota, a EDP informou que opera com rede elétrica aérea, conforme normas da Agência Nacional de Energia (Aneel), e seguindo padrões técnicos para distribuição de energia.

Entre os municípios, Suzano informou que atualmente não há estudos em andamento para esse tipo de projeto, assim como Guararema e Itaquá.

Poá destacou que, embora não haja planejamento no momento, a medida é vista como importante para a organização urbana, segurança e paisagismo, e não está descartada, dependendo de estudos técnicos e diálogo com a EDP.

Em Mogi, a Prefeitura informou que está em estágio inicial de estudos para a modernização do parque de iluminação pública, com foco em melhorar a qualidade do serviço e a eficiência.