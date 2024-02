Região registra 530 casos de dengue a mais neste ano do que em 2023 inteiro

O Alto Tietê registrou 530 casos a mais de dengue entre janeiro e fevereiro deste ano comparado ao ano inteiro de 2023. Ano passado inteiro a região teve 528 casos, enquanto entre 1º de janeiro e esta quarta-feira foram 1.058. Isso representa 100,3% a mais de casos confirmados. A região não teve mortes pela doença em 2024.

As cidades de Suzano e Guararema decretaram estado de emergência, enquanto outras avaliam a medida.

O Condemat+ espera a liberação das primeiras doses da vacina contra a doença na próxima segunda-feira (19). Serão 79.416 doses para 11 cidades do consórcio, destinadas para o grupo de 10 e 11 anos. Nesta sexta-feira (16), o Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica (GVE) promove uma reunião com as prefeituras para alinhar as estratégias que serão utilizadas a partir das diretrizes do Ministério da Saúde.

Suzano contabiliza o maior número de casos neste ano, com 485 confirmados. Salesópolis não registra casos confirmados até o momento.

“A reunião agendada com o GVE é mais que um encontro de orientação, ela servirá para alinhar as estratégias que os municípios utilizarão a partir da Nota Técnica do Ministério da Saúde. A expectativa é que a partir de segunda-feira as vacinas já estejam disponíveis para os municípios retirarem”, esclareceu a coordenadora da Câmara Técnica (CT) de Saúde do Condemat+, Adriana Martins, secretária de Saúde de Guararema.

Segundo informações do Ministério da Saúde os critérios de seleção dos territórios que receberão as doses consideraram as cidades com mais de 100 mil habitantes, incluindo suas regiões de saúde, que apresentam alta incidência de dengue, principalmente com predominância do sorotipo DENV-2, e maior número de casos no período de monitoramento de 2023 a 2024.

O esquema vacinal divulgado pelo Ministério da Saúde estabelece a aplicação de duas doses com intervalo de três meses.

“A vacina se soma a todos os esforços contra a dengue, porém ela não terá uma resposta imediata, já que depende de uma resposta imunológica de defesa ao fim da aplicação das doses. Por isso, é importante que mesmo com as crianças vacinadas todos os cuidados de combate e prevenção sejam mantidos, como evitar deixar água parada em recipientes nos quintais”, reforçou a coordenadora da CT de Saúde.