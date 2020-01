Região registra 530 casos de sarampo e aumento de 74,9%

O Alto Tietê confirmou 530 casos de sarampo desde janeiro de 2019. Salesópolis é a única cidade que não sofreu com a doença. No último levantamento feito pelo DS com as 10 cidades em 13 de novembro de 2019, a região havia computado 303 casos. Em quase dois meses, o aumento foi de 74,9%. As informações são das 10 prefeituras.

Em 2020, a região já tem cinco notificações aguardando resultado, sendo duas em Poá, duas em Itaquá e uma em Guararema. No entanto, nenhuma cidade da região vive surto de sarampo no momento.

No levantamento mais recente, Mogi é a cidade com maior número de casos confirmados, com 150. Em Itaquá, 127 pessoas contraíram a doença. A cidade figura na segunda posição entre as com maior número de casos. Suzano, com 62, aparece em terceira no ranking.

Na lista, Poá, Ferraz e Arujá também aparecem com números altos, com 52, 49 e 43 casos registrados, respectivamente. Em Guararema, são 32 casos, sendo quatro importados (pessoas que contraíram a doença em outra cidade e foram computadas em Guararema).

Santa Isabel, com 12, e Biritiba Mirim, com três registros no período, fecham a lista de cidades que computaram a doença.

O número de casos de sarampo pode ser muito maior na região. Só em Itaquá, por exemplo, foram feitas 742 notificações desde janeiro de 2019.

Em Ferraz são 146 aguardando confirmação, enquanto Poá pode ter 87 novos casos, já que este é o número de registros suspeitos sendo analisados no momento. Mogi também tem 75 casos em análise. Suzano é a única das cinco cidades mais populosas a não ter casos em análise.

Suzano, Itaquá, Ferraz, Santa Isabel e Salesópolis estão realizando o sistema de vacinação de rotina nas unidades de saúde de cada cidade. Já Biritiba Mirim realiza campanhas que o Ministério da Saúde realizou em 2019.

Em Mogi, tem vacina em todas as unidades de saúde da cidade. A primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo inicia no dia 10 de fevereiro e segue até 13 de março.

Já em Guararema, estão sendo realizados os bloqueios de casos suspeitos. Segundo a Prefeitura da cidade, provavelmente serão realizadas duas etapas da Campanha de Vacinação, sendo a primeira para atualização da caderneta de vacinação da população alvo (nas faixas etárias de 5 a 19 anos de idade) e o Dia D.

Já a segunda etapa ocorrerá em agosto, com a atualização da caderneta de vacinação da população alvo nas faixas etárias de 30 a 59 anos e Dia D.

As prefeituras de Poá e Arujá não informaram quais campanhas estão realizando para prevenção da doença.