Região registra 68 homicídios no ano, mas número cai comparado a 2023

O Alto Tietê registrou queda de 19% no número de assassinatos entre janeiro e novembro de 2024 quando comparado ao ano passado.

Neste ano foram 68 vítimas e em 2023 foram 84.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Apenas nos dados de novembro, a região teve aumento de 20%, passando de cinco mortes em novembro de 2023 e seis mês passado.

Cidades

Das dez cidades da região, sete tiveram redução, uma manteve o mesmo índice e duas aumentaram os índices.

A maior redução percentual aconteceu em Santa Isabel, que caiu 80%. A cidade passou de cinco para um homicídio no período analisado. Somente em novembro a cidade não teve ocorrência em nenhum dos dois meses.

Em segundo aparece Suzano, com redução de 33,33%, passando de 15 para dez mortes no ano. Em novembro a cidade aumento de zero para uma morte.

Em seguida, com números semelhantes, estão Mogi e Arujá, com redução de 22,22% e 20%, respectivamente.

Em Mogi caiu de 18 para 14 assassinatos. Já em Arujá foi de cinco para quatro.

Fecha a lista Ferraz, com queda de 10%, passando de dez para nove. E Guararema, que reduziu de dois para zero assassinatos.

Duas cidades tiveram aumento, Poá, que saltou 20%, passando de cinco para seis.

E Biritiba, que passou de zero para duas vítimas.

E por fim, Salesópolis, que manteve uma vítima ano passado e neste ano.