Região registra primeira morte por gripe; casos de sarampo somam 22

O Alto Tietê registrou a primeira morte por gripe neste ano. O caso foi em Itaquaquecetuba, onde a pessoa foi contaminada pelo vírus H1N1. Ao todo, três cidades da região computaram 13 casos de gripe no mesmo período.

Até a tarde desta sexta-feira (9), Itaquá recebeu 18 notificações. Foi confirmado um caso do vírus "H1N1" com óbito e outros dois eram relacionados ao vírus "Influenza B". Os demais casos (15) foram descartados. As unidades da cidade possuem vacina somente para aplicação da segunda dose em crianças de seis meses a menores de nove anos.

Mogi lidera a lista das cidades com o número de casos da doença. Ao todo, sete casos foram confirmados. Destes, quatro casos são do vírus "Influenza A", dois de "Influenza A H3" e um do vírus "H1N1". No município não há mais estoques da vacina.

Suzano computou três casos de "Síndrome Respiratória Aguda" e não registrou nenhum caso do vírus "H1N1". A cidade tem doses em estoque apenas para gestantes ou para serem aplicadas nas crianças que já receberam a primeira dose na Campanha.

Já Ferraz de Vasconcelos descartou as 19 notificações da doença. As unidades de saúde ainda possuem a vacina e a dose está aberta para a população.

A Prefeitura de Poá foi procurada, mas até o fechamento desta reportagem não houve resposta.

Sarampo

Cinco cidades do Alto Tietê somavam, até ontem à tarde, 22 casos de sarampo confirmados. A vacinação contra a doença está disponível nas unidades de saúde.

Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba registraram nove casos cada uma. Na cidade mogiana, as medidas de bloqueio vacinal estão sendo realizadas, para evitar novos registros.

Já Itaquá possui nove casos, sendo que em seis a doença foi contraída em outros municípios e três na própria cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ações de bloqueio já foram feitas nos bairros Jardim Moraes, Jardim Marcelo, Jardim Anita, Vila Zeferina, São Judas Tadeu, Jardim Amazonas e Parque Residencial Marengo.

O Ministério da Saúde atualizou a lista das cidades consideradas com surto ativo de sarampo e tanto Mogi quanto Itaquá aparecem na relação.

Poá possui nove notificações da doença. Destas, três foram descartadas e seis estão sendo investigados.

Suzano e Ferraz possuem dois casos confirmados da doença cada um.

Em Suzano, dois moradores, um bebê de sete meses e um homem de 29 anos, do distrito de Palmeiras contraíram a doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os casos foram importados de outros municípios. "A Vigilância Epidemiológica atuou e vem atuando nos casos acima mencionados, realizando o bloqueio das residências dos infectados, além da atualização da vacina contra o sarampo nas residências no entorno, bem como no ambiente de trabalho de um dos infectados", informou nota emitida pela administração municipal.

Já em Ferraz, foram realizadas 26 notificações. Dois casos foram confirmados. O município realiza a intensificação da vacinação e os bloqueios das áreas das notificações, para que eventuais casos sejam evitados.