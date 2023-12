Região registra queda de 11% no número mortes no trânsito em 2023

O Alto Tietê teve queda de 11,1% no número de mortes no trânsito entre janeiro e novembro deste ano comparado ao mesmo período do ano passado.

Neste ano, nos onze meses do ano, a região teve 151 mortes no trânsito registradas. Nos onze meses de 2022 foram 170.

Porém, se analisados os dados apenas do mês de novembro, comparado ao mesmo mês do ano passado, a região teve aumento de 15,3%.

Foram 13 mortes em novembro de 2022 e neste ano subiu para 15.

Dados são do Infosiga e foram divulgados nesta semana pelo governado estadual.

Queda

Das dez cidades da região, oito tiveram queda no número de mortes.

O maior percentual de queda foi em Ferraz, com redução de 62,5%, passando de oito para três mortes.

Biritiba Mirim aparece em seguida, com queda de 60%. A cidade caiu de cinco para três mortes.

Salesópolis teve dados parecidos, com queda de 57,1% passando de sete para três.

Em seguida aparece Guararema e Arujá, com números próximos. Em Guararema a queda foi de 42,8%, passando de sete para quatro mortes.

Arujá reduziu em 41,1%, passando de 17 para 10.

Nas últimas posições aparecem Mogi, Poá e Santa Isabel.

Mogi teve queda de 27,5%, passando de 58 para 42 mortes.

Em Poá a queda foi de 20%, passando de cinco para quatro.

E Santa Isabel reduziu em 11,7%, passando de 17 para 15 mortes.

Aumento

Apenas duas cidades registraram aumento no número de mortes no trânsito.

Suzano disparou em mortes, aumentando em 136,6% o número de registros.

A cidade saltou de 11 ano passado para 26 neste ano.

Fecha a lista Itaquá, com aumento de 20%, passando de 35 para 42 mortes no trânsito.