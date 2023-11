Região registra queda de 8,2% no número de roubos de veículos

O Alto Tietê registrou queda de 8,2% no número de roubos de veículos entre janeiro e setembro de 2023 comparado ao mesmo período de 2022. Neste ano foram 1.647 ocorrências, enquanto ano passado tiveram 1.796. Uma diferença de 149 roubos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e foram analisados pelo DS na última semana.

Redução

Apesar da redução geral de roubos, apenas quatro cidades registraram queda no número. O maior percentual foi em Guararema, que registrou queda de 23,5%. O total de roubos passou de 17 ano passado para 13 neste ano. Suzano é a segunda cidade, com queda de 20,7%, passando de 468 para 371 ocorrências. Fecham a lista, Itaquá, com queda de 15,6%. Foram 582 ano passado e 491 neste ano. E Ferraz, com redução de 5,1% no número de roubos. O total de ocorrências caiu de 235 para 223.

Aumento

Seis, das dez cidades tiveram aumento no número de roubos. O maior crescimento foi em Santa Isabel, que registrou 153% a mais de roubos. A cidade subiu de 15 para 38 ocorrências registradas. Em seguida aparece Biritiba, com crescimento de 50% no número de casos. A cidade saltou de duas para três ocorrências. Mogi é a terceira, com 8% de crescimento, passando de 220 para 238 roubos registrados. Poá teve crescimento de 6,8%, passando de 160 para 171 ocorrências no ano. Arujá passou de 97 para 98 roubos, um crescimento de 1%. Por fim, Salesópolis, que não havia registrado nenhum roubo entre janeiro e setembro do ano passado, e neste ano teve um registro.