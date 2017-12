Região tem 22 mortes no trânsito em novembro; este é o pior resultado em 11 meses

O Alto Tietê registrou em novembro um total de 22 mortos em acidentes no trânsito. No período de onze meses, esse foi o mais violento no trânsito da região. Anteriormente os meses com maior número de mortes haviam sido fevereiro e julho com 21 mortes, cada. Os dados são do Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP). As cidades de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano, juntas, somaram 17 mortes o que corresponde a 77% do total dos óbitos registrados nos dez municípios da região. Os números englobam estradas, ruas, avenidas e rodovias.

Em novembro, Mogi liderou o ranking de morte no trânsito na região contabilizando dez casos. Destes, cinco envolveram acidentes com automóveis, outros quatro motocicletas e um atropelamento de pedestre. As vítimas foram predominantemente masculinas. Foram seis homens mortos e quatro mulheres. Já Suzano aparece em segundo lugar com quatro vítimas fatais. Destas, três homens e uma mulher. Dois acidentes envolveram motocicletas. E em um desses, a vítima foi uma adolescente de 16 anos que era passageira do veículo que se chocou com um objeto. Outro acidente vitimou o condutor de um automóvel e o quarto foi um atropelamento que matou um pedestre de 44 anos.

A terceira cidade no ranking do Alto Tietê é Itaquaquecetuba, que registrou três mortes em novembro, sendo todos colisões. Os acidentes foram dois com motocicletas e um com bicicleta. Em todos as vítimas foram os condutores. Na demais cidades da região, Santa Isabel contabilizou dois acidente; Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Guararema tiveram um caso, cada; e Biritiba Mirim, Poá e Salesópolis ficaram zeradas no números de mortes no trânsito em novembro.

Janeiro a novembro

Nos onze meses de 2017, o número de vítimas no trânsito no Alto Tietê foi de 184. Por cidade, Mogi, Itaquaquecetuba e Suzano também lideram o ranking, com 59, 38 e 24 mortes, respectivamente. As cidades com menos mortes foram Ferraz de Vasconcelos e Poá com quatro vítimas fatais, em cada uma, e Salesópolis com três.

Em relação aos meses mais violentos no trânsito, destacam-se fevereiro e julho com o total de 21 mortes, cada. Seguido por março, junho e setembro, com 20 vítimas fatais em cada. Os menos violentos foram janeiro com sete óbitos e outubro com dez.