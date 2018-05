Região tem 36,4 mil imóveis vagos, apontam dados do IBGE

O Alto Tietê tem 36,4 mil imóveis vagos dos 472 mil existentes. O índice representa 7,7% do total de construções.

Os números são os mais atualizados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. O cenário de oito anos atrás mostra que somente em Mogi das Cruzes havia 10,6 mil habitações vazias. Em Itaquaquecetuba e Suzano, seriam outras 6,6 mil e 6,3 mil, respectivamente. No município suzanense, atualmente, 4,2 mil pessoas compõe a lista de espera por moradia em programas habitacionais.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), são considerados domicílios vagos aqueles que não tinham morador na data de referência do Censo, mesmo que este fosse ocupado posteriormente ao processo de verificação. "Casas colocadas à venda (ou de aluguel) e abandonadas são exemplos de domicílios vagos", explica a nota disponível no site da entidade. Além das cidades da região já citadas, Ferraz de Vasconcelos também aparece no ranking dos cinco municípios com mais imóveis vazios, com 4,4 mil unidades. Em seguida, aparece Santa Isabel, com mais 1,9 mil moradias nesta situação.

Poá e Arujá teriam, conforme o levantamento de 2010, 1,8 mil e 1,6 mil domicílios vagos, respectivamente. Contudo, o município poaense informou que, em 2012, um levantamento próprio apontou apenas 260 domicílios vagos. Ainda na faixa de mil casas, aparecem Biritiba Mirim e Guararema. E, em Salesópolis, haveria outras 741 moradias vazias. O último Censo também determinou 17,6 mil imóveis de uso ocasional no Alto Tietê. "Os domicílios de uso ocasional são aqueles que servem ocasionalmente de moradia, usados para descanso de fins de semana, férias ou outro fim", define o IBGE.

Quanto às construções de uso coletivo, como hotéis, pensões, presídios, quartéis, postos militares, asilos, orfanatos, conventos e alojamento de trabalhadores, o levantamento aponta 361 unidades, sendo 176 ocupadas, na época do estudo.

Déficit Habitacional

Questionada sobre a situação de moradia na cidade, a prefeitura de Itaquá indicou 46 mil construções irregulares e a entrega de 1,4 mil unidades habitacionais, no ano passado. Além disso, o município também será beneficiado com mais 4 mil moradias, na divisa com Arujá e Guarulhos.