Região tem 393 mil eleitores com cadastro biométrico

Mesmo o cadastro biométrico não sendo obrigatório em nenhuma das 10 cidades do Alto Tietê, cerca de 393 mil eleitores já contam com a identificação biométrica para as eleições de outubro. O número representa 34% do total do eleitorado da região, que atualmente está na marca dos 1,1 milhões. O levantamento foi feito pelo DS no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Suzano é a terceira cidade com mais eleitores aptos biometricamente para as eleições, são 73.499 mil com a biometria cadastrada. O DS divulgou no mês de março uma reportagem sobre o eleitorado com cadastramento. No período em questão, 61.826 mil eleitores haviam realizado a identificação.

De lá para cá os números aumentam 19%, ou seja, cerca de 9 mil eleitores realizaram o cadastramento.

O aumento significativo foi por causa do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para a regulamentação eleitoral. O prazo foi até 9 de maio. Agora, só será possível realizar qualquer alteração no cadastro eleitoral a partir de 5 de novembro, após as eleições (1º e 2º turno).

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo informou que o número de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano só será liberado pelo TSE no início de julho, após o processamento do cadastro eleitoral.